El misterioso rostro que se vio en columna de ceniza del Ruiz: "es una señal divina"

Por estos días el 'León dormido' ha tenido los ojos de los colombianos y tolimenses encima. Habitantes aledaños al temible volcán nevado captaron en video algo extraño.

Hoy, 10 de abril, personas que grababan el estado del volcán nevado en la mañana, se percataron de una figura rara y poco habitual que daba forma a un rostro aparentemente de un hombre.

Como era de esperarse el video ha rondando por redes sociales y los comentarios de todo tipo han circulado a lo largo del día. Por casualidad, sobre estos días pasados de Semana Santa, algunas personas lo han relacionado con una señal divina y celestial.

Así mismo, también han señalado que no solo se ve un rostro, sino dos. No obstante, algunas personas han señalado que es un acto paranoico ver figuras donde no las hay y darles un significado.

Cabe recordar, que este lunes se ha registrado gran emisión de ceniza.

Con la presencia de autoridades locales, Fuerza Pública y organismos de socorro, el gobernador Ricardo Orozco Valero comenzó este lunes 10 de abril liderando el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento al plan de alistamiento ante una posible emergencia del volcán nevado del Ruiz.

Mientras tanto, en el municipio de Mariquita se registró caída de ceniza este domingo de Resurrección que dejó el polvo encima de varias superficies, entre ellas, hojas, carros y ventanas. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y por miembros de la Defensa Civil del Tolima:

