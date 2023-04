La seguridad y la falta de oportunidades, temas que preocupan en Honda

Asambleístas, representantes de la Fuerza Pública y comunidad se dieron cita en uno de los cinco municipios del norte del Tolima involucrados en la Alerta Temprana N° 02 de 2023 emitida por la Defensoría del Pueblo.



El panorama en torno a la seguridad en el norte de la región, las cámaras de seguridad para la población y las acciones que se han ejecutado ante la alerta naranja del Volcán Nevado del Ruiz, fueron los temas que salieron a flote en el marco de una sesión descentralizada que adelantó la Asamblea Departamental en Honda.

En medio del desarrollo de la jornada, transmitida en redes sociales, el secretario de Interior del Tolima, Javier Triana Parra, señaló que el “principal problema que tenemos en el departamento y en esta zona, fundamentalmente en el norte, es el microtráfico, es el detonante de los delitos conexos como es el homicidio la extorsión, las riñas”.

Así las cosas, aseveró que trabajan articuladamente con las autoridades e informó que en lo corrido del presente año ha realizado dos mesas técnicas de observación e inteligencia, seis consejos de seguridad y reuniones a nivel departamental, igualmente, dos mesas de seguridad regional.

Por su parte, el coronel Néstor Raúl Cepeda, comandante de Policía del Tolima, reseñó que en torno a lo delictivo existe una afectación en municipios como Honda, Fresno y Mariquita a raíz del tráfico de estupefacientes.

“En el departamento hay que hablar de las mínimas cantidades, del narcomenudeo, del domiciliario que es lo que se ve hoy por hoy”, acotó Cepeda, quien además indicó que con respecto al año anterior, en términos de homicidio, existe un aumento del 42 %, toda vez que en 2022 para el caso de Espinal, Mariquita, Fresno, Honda y Guamo, la cifra correspondió a 59, pero en lo corrido del año ya se habla de 84 casos.

No obstante, fue enfático en manifestar que se desarrolla una acción integral y focalizada ante tales hechos, por lo que contó que en lo que va del año en vigencia se han efectuado 990 capturas, siendo 173 por tráfico de estupefacientes. De otro lado, requirió aunar esfuerzos para la articulación de los cuadrantes a través de motocicletas, radios, entre otros elementos.

En esa dinámica de informe también se pronunció el coronel Carlos Darío González Villamil, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, quien expuso que se han visitado, con presencia de tropas, unidades motorizadas y a pie, las distintas veredas de Honda. A su vez, habló de la ejecución de puestos de control, acompañamiento a consejos de seguridad, reuniones con diferentes gremios y campañas de prevención.

¿Qué dice la comunidad?

Entre los ciudadanos que intervinieron en la sesión estaba Yina Montero, quien requirió aclarar el estado del proyecto de cámaras de seguridad de la localidad, mencionó que, en su concepto, no hay inversión en el sector rural por parte del Gobierno seccional, advirtió que ya se despertó una sensación de inseguridad y reveló que al parecer algunos comerciantes están siendo extorsionados.

Entretanto, Alberto Benavides, expresó que “tenemos gran número de muchachos que no tienen oportunidades, la única oportunidad es que encuentran una puerta gigante en donde está la delincuencia, y una muy pequeñita para la generación de sus ingresos y estudio, y en eso no ha trabajado ni el gobierno municipal ni departamental”.

En esa misma línea se pronunció Cristian Garzón, presidente del Concejo Municipal de Juventud de Honda, quien acotó que “para nadie es un secreto que muchos de los jóvenes se involucran en temas delictivos porque no hay oportunidad educativa ni empleo en muchos municipios”.

En ese orden de ideas planteó que desde diferentes instituciones se ofrezcan mecanismos de participación juvenil “para que se puedan involucrar mediante sistemas educativos, de capacitación, generar personería jurídica”.

¿Y las cámaras?

Frente al asunto de las cámaras de seguridad, que representa una inversión superior a $2.961 millones por parte del Gobierno seccional, el alcalde de Honda, Richar Cardozo, contó que la Administración dio los permisos que les compete, pero el “Ministerio de Cultura pidió trámite especial que ya venimos adelantando por la instalación de unos postes que generarían una afectación, según ellos, visual, y que está prohibida”.

Y añadió: “Ya hicimos una propuesta para hacer modificaciones a ese diseño original, pero vamos más allá, dejamos los recursos para poder contratar a los cuatro operadores que se lleguen a requerir una vez (se haga) el montaje”.

De la misma manera, anotó que a lo largo de más de tres años, la población ha contado con más de 12 comandantes de estación, por lo que, a su juicio, “hay la necesidad de una continuidad en la estrategia para que ese comandante conozca el territorio, el modus operandi y pueda generar un trabajo armónico con la administración”.

Y subrayó: “Pero cuando está conociendo lo cambian, pues no puede haber procesos de continuidad y exigir resultados estrictos que es lo que se espera, por eso pediría que el comandante que se nombre ahora quede por lo que resta del año”.

Momentos ‘particulares’

En medio de su intervención, el diputado Fabio Andrés Rodríguez mencionó, con respecto a las cifras expuestas por el coronel Cepeda, que “contrastan con la realidad”, asunto que generó discusión y derivó en el abandono de la sesión, por unos minutos, del comandante de la Detol. “Si no le podemos decir a la Fuerza Pública lo que nos reclama la comunidad, entonces en qué estamos”, cuestionó Rodríguez.

Otro de los episodios que llamó la atención involucró a una funcionaria de la Administración municipal. Y es que cuando el mandatario Richar Cardozo culminó con su participación, el presidente de la Duma, Felipe Ferro, aprovechó para enunciar el texto que hacía parte de un estado de WhatsApp, según relató, al parecer, de una secretaria que estaba en el lugar.

“Alcalde no sé qué clase de funcionarios tiene, la secretaria que tiene ahí al lado, escribe lo siguiente en su estado de WhatsApp, ‘Que pesar que el diputado Felipe Ferro no sabe qué es escuchar, viene a Honda a hacer show político, como no le importa Honda”, manifestó el asambleísta.

Y agregó: “Esos son los funcionarios que tiene, ¿no le da vergüenza?, ‘hacer’ es con ‘h’ y ‘c’, me parece una falta de respeto que utilice WhatsApp para deslegitimar el trabajo de la Asamblea, no tenía que venir acá a representar a nadie, era el alcalde, yo a usted no la invité, y respete a la Asamblea”.

