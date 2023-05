Ayudas del MinTIC y Gestión del Riesgo llegarán a zonas aledañas al Nevado del Ruiz

Contenido Exclusivo

Unos 104 kits de emergencia y 11 radios serán distribuidos a las familias tolimenses ubicadas en los perímetros cercanos al volcán. Por su parte, la Ungrd reafirmó sus garantías para quienes necesitan ser evacuados.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) anunció la compra de 150 kits de emergencia, 16 radios y varias cajas de tapabocas, que serán distribuidos a las familias ubicadas en zonas aledañas al volcán Nevado del Ruiz de los departamentos de Caldas, Tolima y Risaralda que por su cercanía con el macizo volcánico, presentan mayor riesgo ante una eventual erupción.

Los kits de emergencia incluyen botiquín de primeros auxilios, manta viajera, radio portátil con pilas incluidas y rollo de papel higiénico.

El MinTIC explicó que desde el viernes 28 de abril se realizó el envío de estos elementos a las tres gobernaciones de los departamentos mencionados, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:

A la Gobernación del Tolima llegarán 104 kits y 11 radios. Su entrega se enfocará en los municipios que hacen parte del perímetro de riesgo en el departamento como Herveo, Casabianca, Villahermosa y Murillo.

Para Caldas se tienen destinados 38 kits y cinco radios, donde habrá prioridad para el municipio de Villamaría y las siete veredas más cercanas al volcán: La Laguna, Termales, Romeral, Montaño, La Laguna Alta, Playa Larga, El Páramo y Potosí.

Asimismo, a la Gobernación de Risaralda se le entregarán 8 kits de emergencia, principalmente destinados al municipio de Santa Rosa de Cabal.

Estado actual del volcán

Cabe destacar que en el último informe del estado del Volcán Nevado del Ruiz, emitido por el Servicio Geológico Nacional, se reportaron varias emisiones pulsátiles de ceniza que se dispersaron hacia el suroccidente y noroccidente del cráter Arenas.

Adicionalmente, la entidad informó que continúa la desgasificación de dióxido de azufre a la atmósfera y la salida de vapor de agua en el volcán.

Enfoque de la situación en el Tolima

Entre tanto, luego del último comunicado emitido por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el cuál se recomendó la evacuación preventiva inmediata dentro del perímetro 0 a 15 kilómetros del cráter Arenas, zona de afectación en la que se encuentran 28 veredas del Tolima, Caldas y Risaralda, EL NUEVO DÍA logró comunicarse con Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo, quién se refirió a las acciones concretas que se están tomando por parte del Gobierno departamental para garantizar la evacuación de los habitantes en cuestión.

“Nos enfrentamos a una situación donde la gente no quiere evacuar, unos porque sienten que no tienen las garantías suficientes para abandonar sus hogares y otros muchos, porque no creen en la alerta naranja. Sin embargo, desde Gestión del Riesgo, hemos venido implementando estrategias de acción junto a los alcaldes de los municipios afectados, y el Ministerio de Agricultura, para abastecer a las familias ganaderas con alimentos para sus animales. En cuanto a garantías básicas, una vez salgan de sus casas, se les brindará alimentación, higiene, saneamiento básico, agua potable, subsidios de bonos de combustible y albergue temporal”, afirmó Mayorquín.

Además, la funcionaria mencionó que aún hace falta un gran respaldo por parte del Gobierno nacional, ya que, aunque se están cubriendo las necesidades básicas de las familias que han evacuado hasta el momento, son aproximadamente mil personas en total las que necesitan ser trasladadas a manera de prevención, y a la fecha, tan sólo 116 han acatado las medidas y recomendaciones de evacuación de manera voluntaria, en lo que respecta al departamento.

“Es importante tener presente que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no ordena, recomienda evacuar, y este tema de la evacuación hace mucho tiempo lo venimos implementando. Tenemos las garantías establecidas, sin embargo no sabemos con certeza por cuántos meses podremos mantenerlas, y cuándo retornaremos a la normalidad según el comportamiento del volcán, para esto necesitamos todo el respaldo del Gobierno Nacional”, puntualizó.

