¡Un misterio! Jaime Rodríguez precandidato a la alcaldía del Líbano fue encontrado muerto en extrañas circunstancias

Una terrible noticia conmocionó al municipio del Líbano, en el norte del Tolima, es la muerte en extrañas circunstancias del precandidato a la alcaldía del municipio, por el Polo Democrático Jaime Rodríguez.

El político fue hallado sin vida el día de ayer 2 de mayo en horas de la noche en inmediaciones de una quebrada en su finca, ubicada en vereda La Alcancía, hasta allí habrían llegado las autoridades para esclarecer los hechos de la muerte de Rodríguez.

En su cuerpo, según testigos, tenía un impacto escopeta en el pecho que habría rebotado en su cara, el arma fue encontrada en el sitio.

Hasta el momento se desconocen las causas de este hecho y se manejan varias hipótesis.

Frente a esto, el secretario del Interior Departamental, Javier Triana, indicó, “estamos analizando las versiones con la familia y vecinos para poder conocer si se tiene alguna versión o evidencia de problema de salud mental para conocer alguna hipótesis de su deceso”.

Por otra parte, esta redacción habló en exclusiva con Flor Múnera reconocida activista de Derechos Humanos del departamento y compañera política de Jaime Rodríguez, quien detalló que no puede afirmar aún qué sucedió, pero no cree que no trate de un suicidio.

“Un joven que quería ser alcalde por el Pacto Histórico y el Polo Democrático, con claridades y capacidades, no creo que se quiera suicidar”, aseguró Múnera, además contó sobre una reunión en la que estuvieron hace 15 días y todo iba muy bien con Jaime, el cual estaba muy animado con su candidatura.

La activista también aseguró que el político no tenía amenazas de muerte ni tampoco tenía problemas mentales, por lo que su muerte es un completo misterio.

Entre tanto, las autoridades deberán esclarecer los hechos que envuelven la muerte de este político tolimense y determinar si se trata de un suicidio, un accidente o un homicidio.

