¿Qué ha sucedido tras la alerta temprana sobre presencia de disidencias en el Tolima?

Las autoridades dieron un parte de tranquilidad para la población tolimense vinculada en la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo para la región del Sumapaz, específicamente, para 10 municipios de Cundinamarca y la localidad 20 de Bogotá, que advertía sobre la disputa entre disidencias de las Farc por la retoma de zonas y corredores.

Con el propósito de hacer seguimiento a la Alerta Temprana N° 005, cuya población en situación de riesgo comprendía grupos sociales vulnerables como niños, niñas, adolescentes, líderes y lideresas sociales y comunales, Población en Proceso de Reincorporación (PER), entre otros, recientemente tuvo lugar un Comité Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat.

De acuerdo con el secretario de Interior del Departamento, Eyber Javier Triana, se revisó y evaluó el riesgo advertido y se puso en consideración cuatro acciones “que pudieron presentar una materialización de una de las advertencias de la alerta”.

Entre ellas citó el homicidio de un hombre en Bogotá, es decir fuera de la jurisdicción, por lo que refirió que indicar que se trató del asesinato de un líder o persona en proceso de reincorporación resultaba difícil.

Asimismo, habló sobre un panfleto que se habría presentado en la población tolimense en cuestión en torno a las Águilas Negras. Según explicó, tras labores del Ejército y la Policía se determinó que no hay influencia de tal grupo armado en la zona.

Aunado a ello, enlistó un caso de desplazamiento que, conforme precisó, ocurrió en Cunday y no en Icononzo. “Esa situación hasta que no se esclarezcan los motivos, no se podría decir que está dentro de materialización de la alerta temprana”, apostilló el funcionario.

Otro de los hechos que trajo a colación consiste en lo que Gustavo Bocanegra, alias ‘Donald’, excombatiente de las Farc en el Tolima, aseguró, en su momento, se trató de un intento de sicariato contra su jefe de seguridad, suceso que acaeció en Ibagué.

Medidas a ejecutar

En términos de acciones de prevención, el titular de la cartera de Interior sostuvo que se plantea llevar a cabo una jornada de oferta institucional en el presente mes, con el propósito además, de fortalecer la comunicación con la comunidad. A su vez, indicó que se llevaría a cabo un consejo de seguridad.

Aunado a ello, comentó que en medio del Ciprat, funcionarios de la Administración de Icononzo “manifestaron que es un municipio tranquilo, seguro, y precisamente nos hicieron la invitación para estar allá y escuchar de primera mano a comunidad, campesinos y personas en proceso de incorporación, no hay hechos delictivos de alto impacto como homicidios, desplazamiento”.

Y agregó: “Ellos solicitaban que se sacara a Icononzo de esa alerta temprana porque la situación de orden público era tranquila y no ameritaba que se tuviera como una estigmatización del territorio”.

Perspectiva de la Administración municipal

A través de un video publicado en las redes sociales de la Alcaldía de Icononzo, los funcionarios que participaron en el Ciprat dieron a conocer las conclusiones del espacio.

Yorely Victoria Vásquez Bernal, secretaria de Gobierno, acotó que la reunión dejó un balance positivo, toda vez que las autoridades brindaron un parte de tranquilidad y la Fuerza Pública garantizó una vez más la seguridad en la población.

“Pudimos aclarar varias situaciones que se han presentado ajenos a la jurisdicción del municipio, hago un llamado a la comunidad icononzuna para que no especulemos y no difundamos información que no es clara ni veraz ni confirmada por las autoridades competentes”, dijo Vásquez Bernal.

Y subrayó: “Es importante no generar temor en la comunidad ni generar esta desestabilidad en el municipio teniendo en cuenta que hoy día atravesamos crecimiento turístico y esto nos afecta directamente”.

A través de un video publicado en las redes sociales de la Alcaldía de Icononzo, los funcionarios que participaron en el Ciprat dieron a conocer las conclusiones del espacio.

Yorely Victoria Vásquez Bernal, secretaria de Gobierno, acotó que la reunión dejó un balance positivo, toda vez que las autoridades brindaron un parte de tranquilidad y la Fuerza Pública garantizó una vez más la seguridad en la población.

“Pudimos aclarar varias situaciones que se han presentado ajenos a la jurisdicción del municipio, hago un llamado a la comunidad icononzuna para que no especulemos y no difundamos información que no es clara ni veraz ni confirmada por las autoridades competentes”, dijo Vásquez Bernal.

Y subrayó: “Es importante no generar temor en la comunidad ni generar esta desestabilidad en el municipio teniendo en cuenta que hoy día atravesamos crecimiento turístico y esto nos afecta directamente”.

Tomada de Facebook Secretaría de Interior del Tolima / EL NUEVO DÍA

