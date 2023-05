Nuevamente el mandatario José Antonio Rodríguez mostró su preocupación ante la compleja situación que afrontan los comerciantes en su población producto del coletazo del nivel naranja de actividad del Volcán Nevado del Ruiz con relación a la dinámica turística.



Esta vez sus críticas a los avances en las acciones del Gobierno nacional, que en su concepto serían escasos, fueron realizadas en el marco del primer Comité Departamental de Seguridad Turística, presidido por la Secretaría de Desarrollo Económico del Tolima, en el cual participaron las alcaldías de los municipios citados en el área de influencia.

“El Gobierno nacional les cerró todas las posibilidades y dijo quédese hasta que pase la alerta y dónde está el apoyo para esos comerciantes, la gente que tiene que comer y vive del turismo”, contó el burgomaestre.

Asimismo, reseñó que no es sólo evacuar a las familias, sino también tener en cuenta componentes como la manutención, la seguridad y administración de sus bienes, y el plano social.

“Habían niños que los trajeron de la vereda Alfombrales, y ellos se pusieron a llorar que no, que el perrito, la gallina, que querían estar en las escuelita”, dijo Rodríguez, quien además aseveró que de momento no ha recibido ayuda para el mejoramiento de las vías. Incluso, manifestó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres no les ha brindado apoyo.

Y es que si bien relató que han presentado propuestas en torno a las mascotas y el tema agropecuario y de transporte, el Gobierno nacional aún no responde. “Nosotros tenemos la capacidad de contratar, con la figura de urgencia manifiesta, calamidad pública, no sé cuál es la demora para poder actuar”, acotó.

Y concluyó: “Si es mucha la desconfianza, que giren los recursos al municipio y envíen un órgano veedor”. Ante el panorama que esbozó el mandatario, la secretaria de Desarrollo Económico del Tolima, Érika Ramos, indicó que para la población se habla de pérdidas económicas que rondan los $500 millones.

En ese orden de ideas, la funcionaria expresó que “enviamos una solicitud dirigida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Innpulsa y al Ministerio del Trabajo, puesto que allí se manejan fondos de reactivación económica y la Ley de Emprendimiento".

A su vez, se prevé realizar una visita por parte del gobernador Ricardo Orozco encaminada a reactivar la economía e iniciar un proceso para respaldar a los empresarios, además del desarrollo, en agosto, de una Feria Internacional del Turismo, donde también podrán participar.

Por su parte, María Dora Romero, representante del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el comité, comentó: "sobre el tema de Innpulsa, se estará emitiendo una respuesta el viernes 26 de mayo para la solicitud que hicieron; adicionalmente, a través de Fontur se está gestionando si se pueden dar algunos recursos para los empresarios porque sabemos que la situación para ellos ha sido difícil con el cese de sus actividades económicas, por lo que esperamos dar también una respuesta el viernes", afirmó.

MÁS NOTICIAS

Alerta por erupción de importante volcán, autoridades lo monitorean las 24 horas del día

Ungrd y Servicio Geológico Colombiano precisan área de evacuación en el Ruiz