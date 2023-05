Contenido Exclusivo

La comunidad dio aviso a través de sus redes sociales, pues manifestaron que la situación que presentan es reiterativa y no hay solución ni respuesta por parte del Gobierno municipal.





Varios barrios del Guamo y una institución educativa, presentaron inundaciones tras el fuerte aguacero que se registró durante este fin se semana en el casco urbano del municipio.

Los colectores de aguas lluvias no dieron abasto y terminaron anegados barrios como el Alfonso López, San Martín e incluso la escuela Pablo VI, por lo que los niños no pudieron asistir para realizar sus actividades programadas.

Tras las graves afectaciones por la inundación, las familias perjudicadas aseguraron que la situación es crítica, incluso se habla de pérdidas millonarias, en temas de infraestructura de sus viviendas y bienes materiales.

Sin embargo, la comunidad afirmó que esta situación es reiterativa y a pesar de la situación invernal, la problemática principal que se presenta tiene que ver con el mal estado del alcantarillado en diferentes sectores del municipio.

“La Alcaldía ha anunciado varias veces que se van a emprender acciones para corregir la situación, porque son frecuentes las inundaciones, sin embargo el alcalde del Guamo no se ha pronunciado ni hace nada para gestionar lo del alcantarillado. Esta no es la primera vez que me inundo”, aseguró una de las afectadas.

Entre tanto, se espera prontitud en la respuesta y solución para los damnificados de la inundación, por parte de la Alcaldía del Guamo.

