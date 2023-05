En el asunto, conforme con el relato del mandatario seccional, estarían involucradas las disidencias de las Farc, grupo con el que recientemente el Gobierno nacional suspendió el cese al fuego en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

Luego de culminar el evento de entrega de recursos encaminados al fortalecimiento de los hospitales públicos en la región, el gobernador Ricardo Orozco se refirió al motivo por el cual no hizo parte del acto de entrega del puente Las Delicias sobre el río Cabrera, que conecta Alpujarra con Baraya, proyecto que contó con articulación entre las gobernaciones del Tolima y Huila, pese a que en un principio se había anunciado su asistencia.

En cuanto a la actividad que tuvo lugar el pasado sábado, y que representa un alivio para la actividad comercial a través de los más de $9 mil millones que se invirtieron en la estructura, el mandatario contó que el 25 de mayo “nos habían dado informes de inteligencia de que había posibilidad de un atentado contra la Fuerza Pública y la institucionalidad”.

Y agregó: “El viernes en la noche recibimos un oficio (donde) de manera oficial nos recomendaban no asistir a este evento por las posibles acciones de grupos al margen de la ley como son las disidencias de las Farc”.

Así pues, señaló que, desde su conocimiento, se trataría de aquellas que vienen afectando la zona de Sumapaz, región que, cabe decir, está vinculada en una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, específicamente, para 10 municipios de Cundinamarca y la localidad 20 de Bogotá, que advertía sobre la disputa entre disidencias de las Farc por la retoma de zonas y corredores.

En ese orden de ideas, Orozco, que recientemente manifestó que la Fuerza Pública tiene prohibido ‘tocar’ a tal grupo, trajo a colación que el 5 de junio tendrá lugar un espacio con el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, y de Defensa, Iván Velásquez, y demás gobernadores, con el ánimo de poner sobre la mesa el panorama de seguridad en el país.

“Las disidencias son las que han venido teniendo una maniobra más ‘asequible’ con todos los procesos que hoy maneja el Gobierno nacional del cese bilateral al fuego y que hoy ellos lo han roto, y es allí donde creemos que el Estado debe tener mano fuerte frente a eso”, aseguró el mandatario.

Y subrayó: “Seguimos haciendo los desplazamientos, creo que la Fuerza Pública nos debe brindar la seguridad, no podemos retroceder 30 años donde un gobernador no podía desplazarse a un territorio porque los bandidos le decían que no fuera porque lo mataban, eso no puede suceder hoy en Colombia”.

Sigue la apuesta en salud

Tomada de Facebook Gobernación del Tolima / El Nuevo Día

Respecto a la entrega de recursos por el orden de $23.958.353.753, destinados para la adquisición de equipos biomédicos, ambulancias e infraestructura, el gobernador acotó que un monto de $17 mil millones proviene de rentas cedidas, mientras que lo restante corresponde a trazadores.

Por su parte, el alcalde de Mariquita, Juan Carlos Castaño agradeció al mandatario por un aporte superior a $4 mil millones para construir la central de hospitalización del hospital San José de Mariquita, “22 camas, un bloque completamente nuevo, con esto quedaría a un paso muy corto para especialidades médicas en materia quirúrgica”, apostilló.

Por último Orozco reiteró que viene solicitando una cita con el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, con el propósito de dialogar en torno a las deudas que ostentan las EPS con los hospitales públicos y clínicas privadas en la región. “ Es una bonita oportunidad para que el Ministro, que es hijo de esta tierra, nos pueda ayudar y podamos hacer que esta plata llegue a fortalecer la inversión”.

