Comunidad exige docente para sede en zona rural de Planadas

Esta redacción conoció que la comunidad educativa de la escuela situada en la vereda Berlín viene solicitando desde hace varios meses el nombramiento de un docente de primaria.



Por lo menos 20 estudiantes de la Institución Educativa El Rubí, sede El Berlín de Planadas, situada en zona rural, llevan tres meses sin contar con un docente, por lo que la afectación al proceso de aprendizaje genera preocupación en la comunidad educativa.

Conforme con Edwar Avilés, representante legal de la Reserva Natural El Berlín, y quien conoce de la situación, “veníamos teniendo dificultades desde hace siete años, pero en los últimos llegó un docente muy bueno, pero debido a temas de salud de su esposa fue trasladado”.

Se trataba del docente Edilberto Palacios, quien de acuerdo con un oficio que conoció esta redacción, el 9 de marzo de este año se presentó ante el Despacho de la Secretaría de Educación de Cundinamarca como profesor de primaria en la IED Venecia sede Aposentos para tomar posesión de la incorporación.

Cabe mencionar que el rector de la IE El Rubí, Miguel Eumides Andrade Capera, informó, a través de una misiva con fecha del 17 de febrero de 2023, al secretario de Educación del Tolima, Julián Gómez, sobre el traslado del docente y la matrícula en la sede, donde menores cursan preescolar (7), primero (3), segundo (4), tercero (4) y cuarto grado (2).

En tal documento, Andrade Capera solicitó “el nombramiento del docente de primaria para la IE El Rubí sede El Berlín para realizar las labores de acompañamiento pedagógico de la educación de los estudiantes permitiendo continuar y garantizar condiciones normales del proceso de enseñanza”.

Sin embargo, hasta el momento no hay docente, según Avilés, quien mencionó que “los niños no están recibiendo clases, los padres están preocupados, estamos prácticamente a mitad de año”. Y pidió no olvidar a los menores de El Berlín, “por favor solucionen (el problema) a los niños, ellos son el futuro”.

La tutela, otro episodio

En medio de esta historia, vale mencionar, Rider Rojas, obrando como agente oficioso de los estudiantes, instauró una acción de tutela contra la Secretaría de Educación del Tolima por una presunta vulneración al derecho fundamental a la educación e igualdad.

Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de Planadas, aseguró el pasado 1 de junio que la tutela no es “procedente en el caso concreto respecto del derecho fundamental de educación e igualdad, al no cumplirse el requisito de subsidiariedad”.

No obstante, ordenó a la Secretaría de Educación Departamental, que en un término de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, diera respuesta a las peticiones realizadas por el rector y los padres de familia de los estudiantes.

Esta redacción intentó establecer comunicación con el secretario de Educación Julián Gómez, para conocer qué sabe la cartera respecto a la situación y las acciones que han desarrollado, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

