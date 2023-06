Guamo dice no a las corralejas en las festividades de San Juan y San Pedro

Contenido Exclusivo

De acuerdo con el alcalde, el Decreto 051, mediante el cual se prohíbe la realización de actividades taurinas durante las fiestas, ha suscitado malestar entre quienes laboran en torno a las mismas, sin embargo, resaltó que, en general, la medida ha sido bien recibida.



Con el ánimo de proteger la integridad de la comunidad, atendiendo a disposiciones en el ámbito ambiental, teniendo en cuenta temas como el maltrato animal y la tragedia acaecida el 26 de junio de 2022 en Espinal, tras el desplome de un palco en las corralejas que tenían lugar en la plaza Gilberto Charry, y que dejó cuatro personas muertas, entre ellas un menor de 14 meses, y más de 300 heridos, el alcalde de Guamo, Rafael Monroy, aseguró que para las fiestas en la población, por este año, se prohibió la realización de eventos taurinos.

De acuerdo con el mandatario, “las circunstancias no están dadas”, por lo que el 18 de mayo del presente año se emitió el Decreto 051. En tal oficio, se consideró, en medio de un Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, que en el municipio no existe “una plaza de toros previamente construida con las condiciones necesarias, ni se acostumbran plazas portátiles”, asunto que deriva en acudir a “plazas improvisadas en guadua, madera o materiales similares, que no ofrecen garantía de seguridad”.

Asimismo, en el documento se reseña que los materiales con los que tradicionalmente se han construido los escenarios para llevar a cabo las corralejas en la localidad han “transgredido lo dispuesto en el Acuerdo 015 emanado de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima”, el cual prohíbe el aprovechamiento forestal con especies nativas de la región en la construcción de palcos, casetas, entre otros.

Rafael Monroy Guzmán, alcalde de Guamo. Archivo / El Nuevo Día

Aunado a ello, “las entidades encargadas de la prevención y atención de desastres, como lo son Bomberos, la Policía, el hospital San Antonio, la Defensa Civil y la Cruz Roja, no cuentan con la capacidad suficiente para atender un eventual suceso como el ocurrido en Espinal en el 2022”, trae a colación el decreto que, conforme el burgomaestre, ha suscitado malestar entre quienes laboran en torno a las actividades taurinas, sin embargo, resaltó que, en general, la medida ha sido bien recibida.

Además, Monroy rememoró que el tema del maltrato “se estaba volviendo incontrolable dentro de la plaza, cogen los animales a piedra, botella, palo”. A su vez, reveló que ante lo ocurrido en La Ciudad de la Tambora “ninguna aseguradora vende seguro para estas plazas”.

En ese orden de ideas, aseguró que se ha apostado por una variada programación cultural en el marco de las celebraciones del Corpus Christi, San Juan y San Pedro. Así pues, destacó la realización de altares, arcos frutales, los festivales de Música Campesina e Inés Rojas Luna, al igual que el Primer Reinado Departamental de la Ganadería y la Artesanía y el Reinado San Juanero.

Por último, Monroy aseveró que para estas festividades se plantea aumentar el pie de fuerza con alrededor de 80 uniformados, “está toda la logística para la alimentación y hospedaje de ellos para brindarle la seguridad a todos los visitantes y ciudadanos del municipio”, acotó.

