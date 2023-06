En ‘Puri’ dicen ‘No’ a las corralejas durante las festividades de junio

Contenido Exclusivo

Las fiestas en Purificación se llevarán a cabo sin ningún tipo de permiso sobre eventos taurinos.



La popular tradición de las festividades tolimenses del San Juan y San Pedro también se celebran en Purificación, con bailes populares y un gran desfile por las principales calles del municipio y por el río Magdalena, con la llegada de la gran balzada construida con matas de plátano para emprender el el recorrido hasta el malecón.

Bajo esta celebración, y con el objetivo de garantizar la seguridad en integridad de las personas que participarán en las actividades que darán inicio este mes en todo el departamento, sumado a la protección de los animales, la Alcaldía de Purificación mantuvo su negativa para la realización de corralejas durante las fiestas de junio, información que se dio a conocer públicamente por el alcalde del municipio, Cristian Barragán, al revelar la decisión de prohibir las fiestas taurinas que se venían desarrollando año tras año.

"En estas festividades de San Juan no se hacen corridas de toros, este es un tema que a medida de los años y con todo lo que ha venido pasando se va acabando, no porque no guste, sino por el tema de seguridad en los diferentes municipios", afirmó el burgomaestre.

Las restricciones van dentro del régimen estándar, ya que lo manifestado por el mandatario municipal, es el buen comportamiento de la población en las fiestas que se han realizado tradicionalmente.

"La gente también ha cogido la costumbre de festejar con respeto y toda la cultura que se debe tener con las fiestas", añadió Barragán.

Aunque la administración municipal aún se encuentra trabajando en la organización de la programación oficial, hasta el momento, han adelantado que el 23 de junio, se harán varios actos de celebración con quema de pólvora y el día 24, se desarrollará el recorrido por el Malecón y el desfile típico por el municipio.

En el caso de la operatividad estipulada para los establecimientos nocturnos, la alcaldía municipal informó que los horarios irán hasta las 2 de la mañana y el baile público irá hasta las 3 a.m., durante los días programados para el desarrollo de las festividades.

Cabe resaltar que en el 2022 tampoco hubo aval para los eventos taurinos en Purificación, según el alcalde municipal, con el paso de los próximos años, dicha tradición continuará con tendencia a la desaparición.

"Yo pienso que ya tenemos que olvidarnos de eso, sobre todo por la seguridad de las personas y por lo que se ha venido hablando en materia de protección animal (...), en nuestro municipio la gente se ha sabido comportar, no hemos tenido hechos que lamentar", puntualizó el alcalde.

