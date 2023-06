Gobernación contratará estudios y diseños de la vía ‘Ronces’ - Rovira

En repetidas ocasiones la vía que conduce hacia 'Ronces' se ha visto seriamente afectada por cuenta de las fuertes precipitaciones.

En medio de su visita a Roncesvalles, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, hizo oficial la inversión de $1.200 millones para la elaboración de los estudios y diseños de la vía Roncesvalles - Playarrica (corregimiento de San Antonio) - Rovira, un corredor de importancia turística y agropecuaria.

Según explicó, el estudio técnico se adelantará en un trazado de 15 kilómetros que estarán distribuidos en tramos de uno, tres y once kilómetros. Con esto se espera que los futuros gobiernos cuenten con el insumo para contratar las obras de pavimentación.

“Ya no habrá excusas para que se diga que no hay estudios y diseños, y que no hay cómo invertir en la vía. Espero que en los próximos años el municipio esté más cerca de Ibagué, Quindío y Valle del Cauca”, señaló Orozco Valero quien recientemente lideró una jornada de oferta institucional en la población.

El mandatario explicó, además, que el eventual mejoramiento de este corredor permitirá reducir los tiempos de desplazamiento hacia Ibagué, y a su vez generar más oportunidades de desarrollo en materia económica y social.

Al respecto, el alcalde de ’Ronces’, Ómar Ricardo Espinosa, indicó que “ya no existe pretexto para que el próximo gobernador o gobernadora invierta recursos en esta vía, porque el gobernador Orozco ha dejado la ruta de navegación para que su sucesor haga esos kilómetros de pavimento y Roncesvalles no quede aislado de Ibagué”.

De otro lado, el gobernador también dio a conocer que en dos semanas enviará maquinaria amarilla para atender las vías que comunican a Roncesvalles con Sevilla (Valle del Cauca) y al corregimiento Santa Elena con Pijao (Quindío).

Por último, Orozco Valero ratificó que destinará $291 millones para garantizar el servicio de transporte escolar durante el segundo semestre del año y gestionará recursos propios para sacar adelante el plan de saneamiento fiscal del hospital Santa Lucía de la localidad.

