Ricardo Orozco aclaró que si existen fechas, un cese total de hostilidades, y una reinserción real, está de acuerdo con la creación del fondo multilateral, que según el presidente Gustavo Petro es una posibilidad.



En medio de su paso por el norte del Tolima, que obedecía a una agenda que comprendía temas como la salud y vías, y particularmente desde Honda, en el acto que tuvo lugar en torno al hospital San Juan de Dios, el gobernador Ricardo Orozco mostró nuevamente su preocupación por el panorama de seguridad en el país y se refirió a la información que ha circulado respecto a la supuesta creación de un fondo internacional para financiar al Ejército de Liberación Nacional, Eln.

Cabe decir que el presidente de la República, Gustavo Petro, acotó, en el marco de la rueda de prensa que concedió junto a Olaf Scholz, canciller Federal de Alemania, que “el fondo multilateral no es una construcción de los acuerdos, es una posibilidad y depende de los acuerdos”.

Asimismo, el mandatario describió que el proceso de paz con el Eln es progresivo e hizo hincapié en que el avance debe darse teniendo en cuenta que “todos los elementos serán de mutuo acuerdo. Entonces, un tema nuevo como (lo es) cómo financiar al Eln mientras llegamos al momento final e incluso posterior, que es lo que se denomina reinserción o como quieran denominarlo, todo ese proceso que implica unas finanzas tiene que ser acordado entre las dos partes”.

Aunado a ello, advirtió sobre especulación por parte de la prensa, pero insistió en que ese “era el camino”. Vale señalar que cuando afloró la información sobre el fondo, se suscitó un debate, pues salió a la luz que presuntamente tenía, entre sus propósitos, la intención de cesar las actividades delictivas del grupo al margen de la ley, tales como los secuestros.

Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de Paz emitió un comunicado en cual indicó, frente a las versiones del supuesto fondo multidonante “que ese tema no ha sido tratado en la Mesa de Diálogos de Paz con esa guerrilla”, sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el Gobierno nacional”.

De hecho, en este contexto, hay quienes rememoran que una idea similar formuló el expresidente Álvaro Uribe hace 17 años, cuando en ese entonces se llevaban a cabo diálogos exploratorios con el Eln y que buscaba el cese de los secuestros.

De acuerdo, pero con asuntos para aclarar

Por su parte, el gobernador del Tolima, quien además trajo a colación la situación que se registra al sur de la región por cuenta de las disidencias de las Farc, en términos de extorsión, dejó ver su posición con relación al fondo en cuestión y reveló que varios periodistas lo han consultado para una declaración.

“Yo estoy de acuerdo siempre y cuando hayan unas fechas, un cese total de hostilidades del Eln, y una reincorporación real y efectiva, no que nos pase como con Iván Márquez, que le dieron la paz, vino, estuvo en Cuba y dijo no, ya no quiero, y se fue otra vez a delinquir, creo que eso no es justo”, expresó Orozco en medio de la intervención que realizó en su visita al hospital San Juan de Dios, acto que fue transmitido en redes sociales.

Y agregó: “Si la gente quiere sentarse a hacer la paz nos sentamos todos, y el que no quiera, el Estado lo debe enfrentar militar y judicialmente y derrotarlo, porque no quiero que volvamos a retroceder a cuando ustedes no podían ir a Ibagué porque allí en el Alto de la Yuca les salía el retén de pesca milagrosa”

Además, el gobernador fue enfático en indicar que “no estamos en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad” y del hecho que se abuse, con la intención de la búsqueda de la paz, por parte de actores armados, para el fortalecimiento militar y financiero y el desarrollo de extorsiones e incluso desplazamiento.

“Pido a Fuerza Pública y Ejército que sigamos con operativos, va a ser la posición nuestra como Gobierno departamental el 24 y 25 con el Ministro de Justicia, que el departamento esté en el decreto que permite las operaciones militares o sino esto se nos va a dañar”, apostilló Orozco.

