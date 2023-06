En los últimos días se ha observado un aumento de señales sísmicas asociadas a actividad de fluidos.

Un un nuevo reporte sobre el seguimiento a la actividad del volcán Nevado del Ruiz, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que desde ayer la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos ha mostrado un aumento sobresaliente respecto a días anteriores.

La entidad también señaló que en los últimos días se ha observado un aumento de señales sísmicas asociadas a la actividad de fluidos que se sostienen en el tiempo y se asocian normalmente a salida de ceniza y/o mayor intensidad en la salida de gases desde el cráter.

"Esta actividad es sobresaliente por que las últimas semanas habíamos notado un descenso paulatino y creíamos que podía ser un indicio de que empezara a tener signos de estabilidad, pero con la actividad de estos últimos dos días tenemos que revaluarlo debido a que aumento importante en la salida de ceniza y gases que no teníamos desde hacia un mes aproximadamente indica que el volcán todavía tiene la posibilidad de hacer una erupción importante", explica John Makario Londoño, director técnico de geoamenazas del SGC.

Puede leer: En las últimas horas el volcán Nevado del Ruiz aumentó sismicidad y tuvo incandescencia

Sobre este aspecto, desde el SGC señalaron que, en cuanto a la actividad superficial en el volcán, persisten la emisión continua y pulsátil de ceniza, que han sido confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico y otras fuentes externas.



"La columna de gases, vapor y/o ceniza alcanzó una altura máxima de 1.100 m medidos desde la cima del volcán y una dirección preferencial hacia el noroccidente de la estructura volcánica", dice el reporte.



Además, ayer y hoy en la mañana, se ha presentado caída de ceniza en Manizales (Caldas) y no se descarta que este fenómeno continúe afectando la ciudad este lunes, si persiste la emisión de ceniza y si la dirección del viento se mantiene hacia el noroccidente.

Adicionalmente, continuaron las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera. No se tuvo reporte de anomalías térmicas en el fondo del cráter Arenas, dadas las condiciones de alta nubosidad al momento de captura de la imagen desde los satélites, pero esto, de acuerdo con el SGC, no significa que no sigan presentes.

Desde el Servicio Geológico reiteran, además que, si bien en los últimos días la actividad del volcán Nevado del Ruiz ha empezado a mostrar signos de disminución, también registra algunos momentos de aumento respecto a días anteriores, por lo que sigue siendo inestable.

"El volcán no ha retornado a sus niveles normales y, a pesar de la disminución en su actividad, todavía podría hacer una erupción importante en días o semanas. Como lo hemos mencionado, en ocasiones anteriores, después de presentar cambios importantes en su actividad, el volcán Nevado del Ruiz ha mostrado disminución en su actividad antes de una erupción importante".



Es por esto que por ahora el volcán Nevado del Ruiz continuará en nivel de actividad Naranja.

MAS NOTICIAS

Alerta por propagación de bacteria en peces de cultivos del Tolima

¡Pánico colectivo! Desalojan a miles de personas por posible erupción volcánica en Filipinas