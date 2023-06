Revelan plan para acabar con la vida de Killer, un perro que es el dolor de cabeza para las mafias en el Tolima

El olfato de este canino antinarcóticos, lo ha convertido en una pieza clave para evitar el paso de droga terrestre en el Tolima; sin embargo, por este agudo sentido que se convirtió en un dolor de cabeza para los narcos que le han puesto precio a su cabeza.

Killer es un retriever que hace parte de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, nació en 2016 y fue formado en el Centro de Entrenamiento de Caninos del mismo batallón.

El perro ha dado importantes golpes al narcotráfico y ha sido fundamental para desbaratar el envío de droga terrestre en el departamento.

Ha incautado alrededor 1.5 millones de dosis de marihuana, lo que ha implicado pérdidas millonarias para diferentes grupos ilícitos que operan en el Tolima.

Por este motivo, Killer es custodiado cuando realiza los operativos, pues ya ha sido amenazado por narcotraficantes.

“Diego, Diego, como va, espero que haya cruzado ya Calarcá, ojo abajo en Cajamarca, ahí están los de casco y tienen el amarillo, ese que usted sabe que no deja pasar nada, ojo, no se le vayan a meter a ese, verifiquen con el de las arepas, que le de luz verde, que le diga si hay paso o no, ese amarillo coge todo ahí y no hemos podido hacerle la vuelta”, dice un audio revelado por las autoridades.

El amarillo es Killer, que trabaja en Cajamarca, y lleva siete años de servicio en un punto neurálgico para el transporte del país y paso obligado para el centro del país.

