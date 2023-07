Una región libre de violencias contra las mujeres, la apuesta de una Mesa Técnica Consultiva

Contenido Exclusivo

Entre los objetivos que se trazan los actores que componen este nuevo espacio, se encuentra el de incidir en que la ruta de atención institucional que se brinda a las mujeres realmente sea efectiva y con enfoque de género.

Con el ánimo de articular esfuerzos y producir conocimiento que propicien la construcción de una región libre de violencias contra las mujeres, nace la Mesa Técnica Consultiva, un escenario integrado por organizaciones que vienen trabajando en torno al tema y la academia.

Ayer, precisamente, tuvo lugar el lanzamiento del proyecto del cual hacen parte la Fundación Yapawayra y las organizaciones de mujeres que esta entidad acompaña a nivel departamental, la Universidad del Tolima, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la mesa de trabajo de asuntos de género de la Universidad de Ibagué, el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa, la Red de Mujeres de Ibagué y el Tolima, y el colectivo Imagina.

De acuerdo con Paola Castro, directora de Yapawayra, la primera tarea que adelantan es la recolección de información respecto a las barreras de acceso a la justicia que presentan las instituciones que ‘salen a flote’ en la Ruta de Atención a mujeres víctimas de violencia basada en género en Ibagué.

Asunto que despierta preocupación máxime cuando el año anterior, a finales de noviembre, según recordaron, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer vía boletín que Ibagué, para ese momento, había registrado 76 alertas de feminicidio, solo superado por Bogotá, con 202 alertas.

Además, si bien Castro indicó que a medida que avancen en el proceso planean compartir los hallazgos, comentó que en el plano local y, en general en los municipios que componen la región, la Ruta “es muy limitada, no brinda la información suficiente a las mujeres para acceder a la misma; no es clara respecto a la competencia que tiene cada institución, cuando las mujeres van a acceder, les dicen no es acá, es en la otra parte, como un ‘ping pong’”.

Asimismo, señaló que los funcionarios que atienden a las mujeres “en muchos de los casos, no tienen el conocimiento ni la capacidad para atender desde el enfoque de género”. Por su parte, Tatiana Martínez, de Imagina, agregó que en la escena regional otras dificultades que afloran consisten en que, en ocasiones, “no hay condiciones para ir a denunciar, ni confidencialidad por parte de la persona que recibe la denuncia”.

A su turno, Stella Gordillo, presidenta de la Red de Mujeres de Ibagué y el Tolima, acotó que la Mesa, en su concepto, hará las veces de veeduría pues se hará seguimiento a aquellos programas para las mujeres. Igualmente, consideró que se tratará de un espacio con mayor fortaleza, dada la articulación de instituciones, por lo que mencionó que las “mujeres van a tener más seguridad para acudir a nosotros”.

Otras peticiones

El cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, mediante la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discrimanción contra las mujeres, hace parte de los requerimientos de la Mesa.

Aunado a ello, solicitaron verificar las gestiones que se llevan a cabo ante los recientes pronunciamientos de la Procuraduría que involucran al gobierno local y seccional. Y es que de un lado, el órgano de control pidió al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, presentar un informe acerca de las acciones adelantadas para la puesta en funcionamiento de la casa refugio para las mujeres, mientras que a Ricardo Orozco, mandatario departamental, le solicitó evaluar la creación de un Observatorio de Género en el marco de la Política Pública para la Mujer del Tolima 2022-2030.

De la misma manera, lo instó a fortalecer la Secretaría de la Mujer del Tolima, instancia desde la que según resaltó el ente, se han impulsado acciones y estrategias de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación, para promover la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de la región.

En ese sentido, en el marco de la rueda de prensa del lanzamiento de la Mesa, se hizo un llamado a candidatos y candidatas a los concejos, alcaldías y gobernaciones y demás espacios de representación, para que el tema de la violencia contra la mujer haga parte importante de sus agendas.

De hecho, la directora de Yapawayra, hizo hincapié en la necesidad de que en la región sean implementadas las medidas que comprende el artículo 342 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual hace referencia a la declaración de emergencia por violencia de género. “Le vamos a poner el ojo y exigir que se cumplan”, apostilló Castro.

En cuanto a la Política Pública de Equidad para las Mujeres Tolimenses 2023 - 2030, señaló que “aún no ha salido, queremos conocerla para hacer el trabajo de seguimiento para que lo que esté ahí se cumpla y responda a necesidades y retos que tenemos las mujeres en el departamento”.

