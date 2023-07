Procuraduría investiga a Alcaldesa de Suárez por presunta agresión a una ciudadana

En el boletín 990 que dio a conocer el órgano de control, se reveló parte del testimonio de quien denunció el hecho que, al parecer, se registró hace por lo menos un mes.



Recientemente la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió investigación contra la alcaldesa de Suárez, Lucelly Villalba de Suárez, por presunta agresión física y verbal a una ciudadana que adelantaba un trámite de su interés en el ente territorial.

De acuerdo con el comunicado emitido por el órgano de control, en la queja radicada ante el Ministerio Público, la denunciante señaló que la mandataria salió de su despacho gritando “que me tenía que salir y me empujó (…) igualmente me tira la puerta por la cara y el guardaespaldas se levantó de la silla y empuñó el arma porque la señora le dijo que me sacara”, sin preguntar qué sucedía “de una forma grosera nos sacó del pasillo de la administración municipal”.

La afectada aseveró que en el lugar se encontraban como testigos, dos servidores públicos que se dieron cuenta de los hechos: la secretaria de la Administración y el inspector de Policía.

Sin embargo, manifestó que desafortunadamente “ellos no rendirán una declaración objetiva”, por ser subordinados de la alcaldesa municipal, y manifestó que la conducta de Villalba de Suárez “no es secreto para los mismos funcionarios y personas del municipio (…)”.

Cabe señalar que la Procuraduría Provincial de Ibagué escuchará en diligencia de ratificación y ampliación a la quejosa, y practicará otros testimonios y pruebas documentales en busca de esclarecer los hechos objeto de investigación.

Igualmente, el ente disciplinario afirmó que los funcionarios podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.

Sobre el caso

Imagen publicada por la presunta víctima tras el hecho que originó la apertura de una investigación contra la mandataria. TOMADA DE FACEBOOK EUNICE FANDIÑO / EL NUEVO DÍA

El hecho sobre el cual hace referencia la Procuraduría habría ocurrido hace por lo menos un mes. El pasado 29 de junio, por medio de su cuenta en Facebook, la presunta víctima, Eunice Fandiño, hizo pública la denuncia.

“Querida comunidad suarense, el día de hoy fui violentada física y verbalmente por parte de la Alcaldesa de nuestro municipio, Lucelly Villalba de Suárez, en donde de forma déspota, grosera y humillante me dijo que tenía que salirme de la alcaldía a lo que yo le respondí “señora usted no me puede sacar de esta alcaldía ya que esto es de todos los suarenses” y que mejor se encargara de estar pendiente (de) las funciones de sus empleados. Ya que no las están realizando de la manera correcta y por esa razón fue que se presentó dicho inconveniente”, escribió inicialmente.

Y añadió: “No obstante a su grosería y a agredirme físicamente le ordena a su escolta que me saque de la alcaldía y el escolta empuña su arma de dotación y me forcejea. Posterior a dicha situación procedo a Instaurar denuncia penal por los delitos de abuso de poder, lesiones personales e injuria y calumnia ante la Fiscalía General de la Nación (e) iniciar proceso disciplinario contra la señora”.

El testimonio, vale señalar, también estuvo acompañado de un par de imágenes, entre ellas la del formato a través del cual interpuso la querella por lesiones personales y una donde se observa, al parecer, en un centro asistencial.

DATO

Esta redacción intentó establecer comunicación con la alcaldesa, con el ánimo de conocer su versión de los hechos, sin embargo al cierre de esta edición no hubo respuesta.

MÁS NOTICIAS

Crece incertidumbre por obras del parque Sacúdete

Resultados positivos de empresarios tolimenses en Colombiamoda