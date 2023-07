Gerente del hospital Reina Sofía de España anuncia manifestación por deuda de la Nueva EPS

Contenido Exclusivo

A su juicio, agotó todas las vías para hallar buenas nuevas en lo concerniente al pago de una deuda que, según sus cuentas, supera los $5 mil millones. Por su parte, la entidad sostuvo que ha realizado pagos que ascienden a $1.515 millones y que el más reciente giro se registró a finales de junio de este año, por $93 millones 832 mil.



El gerente del hospital Reina Sofía de España de Lérida, Hernán Pacheco, anunció en diálogo con esta redacción que planean manifestar, ante instalaciones de la Nueva EPS, su malestar al no contar con una solución respecto a los cerca de $5.400 millones que les adeuda, en su concepto, la entidad.

“Ellos tienen todas las formas para evadir el pago”, advirtió Pacheco, quien precisó que aún se espera definir el sitio y la fecha donde tendrá lugar la protesta. Entre las opciones están Ibagué y Bogotá.

De hecho, adelantó que para tal iniciativa afloró un comité que tiene en su agenda, y en el marco de la actividad, “llevar una olla, armar un fogón y cocinar”. Y es que a su juicio, la vía de hecho es inminente frente a una situación que repercute en el cumplimiento de obligaciones con el personal de salud y los proveedores.

“Nueva EPS en 2023 no me ha pagado un peso, le hemos sostenido el servicio, estamos facturando $900 millones mensuales, no he podido pagar salarios, los proveedores me están ‘acosando’”, contó el gerente.

Hernán Pacheco, gerente del hospital Reina Sofía de España de Lérida. TOMADA DE PORTAL DEL HOSPITAL REINA SOFÍA / EL NUEVO DÍA

Así pues, indicó que está a punto de cumplir dos meses sin lograr cancelar el sueldo a quienes laboran en el centro asistencial por cuenta de los recursos que aún no llegan. Incluso, reveló que el impacto se ha ‘menguado’ gracias a los pagos efectuados por otras entidades.

Asimismo, sostuvo que ante el panorama con Nueva EPS, que conforme con su relato cuenta con más de 4.500 usuarios en la población, en caso que los proveedores dejen de suministrar los elementos requeridos, serán los usuarios los perjudicados.

En ese sentido, explicó que justamente con los proveedores hay grandes deudas pero se han logrado establecer acuerdos de pago. Aunado a ello, dio a conocer que ya se puso la queja ante los entes de control, pero es consciente que el proceso, en esos terrenos, lleva su tiempo.

“Es el momento en que escasamente nos han girado 50 u 80 millones de pesos que corresponden a acuerdo de pago desde febrero y hasta ahora lo pagan”, indicó Pacheco.

Y agregó: “Ellos (Nueva EPS) le colocan a uno analistas que no tienen capacidad resolutiva, nos hemos desgastado constantemente con el equipo del hospital, hemos ido varias veces, nos colocan a una funcionaria de allá, que muy amablemente nos atiende, pero no nos resuelve, en la última reunión se concluyó que tenían un problema con el software”.

Versión de la entidad

Por su parte, la Nueva EPS aseguró que ha realizado pagos a la E.S.E Hospital Reina Sofía de España que ascienden a los $1.515 millones, por los servicios en salud recibidos y después de las conciliaciones pertinentes.

“De esta manera, el más reciente giro se registró el 30 de junio del año en curso, por un valor de $93 millones 832 mil”, precisó la entidad a través de un comunicado fruto de la consulta realizada por esta redacción ante la situación advertida por el gerente.

Y añadió: “Por último, se ha logrado identificar una oportunidad de mejora en cuanto la aplicación de los pagos efectuados a la red, proceso que estará siendo evaluado permanentemente a fin de dinamizar el flujo de recursos en la red”.

El hospital, según su gerente, cuenta con 162 empleados.

