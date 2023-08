Retorna la ruta ‘Ronces’ - Santa Helena por parte de Velotax

Contenido Exclusivo

La mejora en las condiciones del corredor han derivado en la ‘luz verde’ por parte de la empresa de transporte. Ahora se espera por una visita en el corregimiento Santa Helena para definir detalles respecto a una ruta hacia la parte alta de la zona.



Tras reunirse con el director operativo de Velotax, Samuel Gómez, el alcalde de Roncesvalles, Omar Espinosa, anunció que la empresa volverá a cubrir, luego de cerca de cinco años, la ruta ‘Ronces’ - Santa Helena, asunto que representa una buena nueva en términos de conectividad y dinamización económica.

Según informó el mandatario, el 4 de agosto se empezará a brindar el servicio toda vez que las condiciones del corredor, mismas que hace tiempo habían impedido la operación, son favorables para los conductores.

Sobre la ruta, precisó: “Sale de ‘Ronces’ a las 3 p.m., es decir que estaría llegando sobre las 6 a.m. a Santa Helena. Al día siguiente parte a las 6 a.m., y está arribando a las 9 a.m. a ‘Ronces’”.

La reunión entre el alcalde y el funcionario de Velotax tuvo lugar ayer. SUMINISTRADA / EL NUEVO DÍA

Con esta posibilidad de movilidad, contó el burgomaestre, se ‘alivia’ el bolsillo de la comunidad pues en su concepto, los habitantes del corregimiento tenían que cancelar por lo menos $300 mil o $120 mil en caso de necesitar un ‘expreso’ hacia el casco urbano del municipio, en vehículo o motocicleta, respectivamente.

Asimismo, contó que las populares ‘lecheras’ y camperos de la zona comprenden otras opciones para el tránsito. En cuanto al valor del pasaje para la ruta refirió que se espera establecer y socializar en el marco de la visita que llevará a cabo el director operativo de Velotax este jueves a Santa Helena.

En ese mismo espacio también se plantea determinar, conforme con su relato, la operación para la ruta hacia la parte alta de Santa Helena. Es decir, “para que nos indiquen cuáles son los días de mayor movilidad”, comentó.

Asimismo, el alcalde indicó que al inicio de su Administración, respecto al carreteable en cuestión, “encontró, prácticamente, un camino de herradura”, y al cual se le efectuaron inversiones, según sus cuentas, que superan los $180 millones.

En ese sentido, Espinosa destacó los convenios solidarios que se han ejecutado con distintas Juntas de Acción Comunal y que han derivado en la mejora de algunos tramos de la red vial terciaria.

MÁS NOTICIAS

Inscríbase y participe en el Reinado Departamental del Turismo en Melgar

Alcalde pretendía usar Coliseo Mayor para rendición de cuentas sin estar oficializada la entrega del escenario