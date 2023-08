Tras acuerdos se levantó el paro en la I.E Papagalá de Saldaña

De acuerdo con la Secretaría de Educación la problemática que presenta el plantel consiste en la disminución en la matrícula.

Luego de las manifestaciones que iniciaron con un plantón el 21 de julio, a raíz de lo que advertía la comunidad educativa consistía en los constantes traslados de docentes, los estudiantes de la I.E. Papagalá de Saldaña retornan a clases.

El regreso a las aulas, cabe señalar, fue uno de los compromisos establecidos en el marco del encuentro entre delegados de la Asociación de Padres de Familia, la Personera Estudiantil, una concejal, el alcalde de Saldaña, Jorge Rodríguez Peña, el rector del plantel y el secretario de Educación y Cultura del Tolima, Julián Gómez.

Asimismo, se determinó el retorno de la docente que impartía las asignaturas de Ciencias Sociales, Artística y Cátedra de Paz, quien recientemente había sido trasladada. Igualmente, el acuerdo comprende analizar el 7 de diciembre el avance en la matrícula para el próximo año.

Así pues, el secretario señaló que “tendremos un compromiso muy importante por parte de los padres de familia para que podamos crecer como institución y crecer con la matrícula para el 2024”.

Una de las postales que dejó la manifestación efectuada por los estudiantes en días anteriores.

Esto teniendo en cuenta que conforme con la radiografía efectuada por la dependencia de Educación,la principal problemática de la institución que, vale mencionar, tiene 158 estudiantes y está compuesta por tres sedes, es la disminución en la matrícula de estudiantes, situación que podría desencadenar en una fusión con otro plantel de la población.

Y es que en diálogo con esta redacción, Gómez había expuesto que: “Según la directriz del Ministerio de Educación, allí la planta de docentes, para la sede principal, con 134 estudiantes, es de 8.4 docentes, es decir, 8 profesores (…) en esa institución tenían 10 docentes, dos más de lo que el Ministerio autoriza. Lo que hizo la Secretaría fue, sacar un docente, quedaron con nueve, uno más de lo que deben”.

Y recordó: “Estuve el año pasado y les dije (a la comunidad) que el Ministerio no nos permite tener instituciones educativas de menos de 200 estudiantes. Hemos hablado de una fusión con las otras instituciones, pero la comunidad no permite que nosotros fusionemos. El fusionar garantiza la continuidad, los docentes, la prestación del servicio, pero la comunidad no lo ha permitido”.

