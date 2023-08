“El Tolima será potencia mundial de la vida”: MinTIC

Contenido Exclusivo

A propósito de su reciente correría por Ibagué, EL NUEVO DÍA conversó con el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, en torno al arribo de la tecnología 5G al país; el caso Centros Poblados; la ciberseguridad, teniendo en cuenta el denominado ‘robo navideño’ en Purificación; el panorama de la conectividad en la región y las inversiones efectuadas por la cartera ante tal lectura.

EL NUEVO DÍA: El gobierno Petro cumple más de un año, ¿qué ha realizado el Ministerio de las TIC en ese periodo?

MAURICIO LIZCANO: El Ministerio durante este año ha tenido resultados importantes para el país, hemos trabajado en tres líneas. En conectividad hemos avanzado en el Acuerdo Marco con Internexa para conectar el Pacífico. Ya en un mes empezamos la conectividad con banda ancha, que incluye un cable submarino que va desde Tumaco hacia Buenaventura.

Vamos a traer (tecnología) 5G, proyecto que estructuramos y vamos a adjudicar ahora en diciembre, logramos trabajar en el Plan de transformación (digital) del país, que va a permitir desarrollar los ecosistemas de innovación en todas las regiones, el cual vamos a lanzar en un mes y eso implica la arquitectura empresarial de las entidades, la hoja de ruta para transformar digitalmente a Colombia.

E.N.D.: ¿Cómo va el proyecto 5G?

M.L.: Va bien, el 1 de agosto publicamos prepliegos para comentarios de la industria, vienen los segundos prepliegos el 1 de septiembre, los pliegos definitivos el 17 de octubre, y después empezamos con proceso de quiénes se van a inscribir para el 20 de diciembre, en un solo día, en una subasta, adjudicar 5G.

E.N.D.: ¿Qué ha ocurrido con el sonado caso de Centros Poblados?

M.L.: El gran problema no solo son los $70 mil millones que se robaron sino la posibilidad de dejar a tantos niños de tantas instituciones sin conectividad, eso lo resolvimos entregando el proyecto a ETB. También entregamos el caso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta ahora hemos recuperado como 4 o 5 mil millones de pesos, lo cual es muy bajito, estamos a la espera a ver, como víctimas que somos, cómo la Fiscalía colabora para recuperar plata.

E.N.D.: La ciberseguridad está en su línea de trabajo, ¿qué ha pasado con el tema?

M.L.: Tenemos dos temas transversales que son inteligencia artificial y ciberseguridad, presentamos el proyecto para crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital al Congreso. (En el país), en ciberseguridad, como en el mundo, estamos mal, no estamos preparados, no tenemos buena formación, tenemos buena ciberseguridad de Estado, porque Colombia tiene un gran esfuerzo de las Fuerzas Militares.

E.N.D.: En Tolima aún esperan respuestas por el ‘robo navideño’ de ‘Puri’, que dejó una pérdida de más de $10 mil millones, ante este tipo de casos, ¿cómo percibe la acogida de la ciberseguridad?

M.L.: El país y el mundo sabe que es una necesidad, si no hay un ecosistema seguro no hay desarrollo de la tecnología, uno no se va a ir a meter a una página web a comprar si lo roban, si no hay ciberseguridad lo que pasa es que a una mediana empresa le cuesta $60 millones resolver problema de hackeo, eso la quiebra.

(En) Una gran empresa como la Alcaldía de Purificación o muchas grandes que han estado atacadas por estos temas, pues obviamente si no hay un protocolo, defensa, pues eso no permite que el ecosistema se desarrolle.

E.N.D.: Entonces la ciberseguridad se traduce en una lucha frontal contra la corrupción

M.L.: La tecnología es el elemento más transparente de la política pública, porque la base de un Gobierno digital son los datos abiertos, nosotros promovemos los datos abiertos, el mejor desinfectante es la luz del sol. Si realmente hay datos abiertos y una política pública de digitalización es más fácil la verificación de la ciudadanía.

En casos como los de Purificación, los organismos de control deben revisar si eso realmente es un ciberataque o si es que internamente robaron la plata, yo no lo sé, no tengo detalles. La tecnología transparenta la información, permite que haya mayor seguimiento, porque todo lo que usted haga en el mundo tecnológico deja huella. Aspiro a principios de septiembre, después de Andicom, hacer el lanzamiento nacional de la política pública de transformación digital.

E.N.D.: Tras aprobar licencias de emisoras para cuatro municipios de la región ante la actividad del Nevado del Ruiz, ¿qué tareas restan?

M.L.: Ordenamos a empresas que deben poner antenas en las zonas de influencia del Ruiz, en el caso del Tolima 28 antenas van a quedar en (zonas como) Murillo para que haya mejor conectividad. La construcción de una antena tarda entre ocho meses o un año, porque hay que comprar tierra, pedir permiso, construir. No solo va a quedar conectado para temas de emergencia sino para siempre.

E.N.D.: ¿Cuál es su lectura de conectividad en la región?

M.L.: Colombia está muy regular en conectividad, especialmente en acceso a internet, Tolima es un departamento que está en el promedio, no es de los mejores departamentos, pero tampoco de los peores, creo que está como en la media tabla de conectividad, todavía está muy enfocada en Ibagué y sus alrededores.

Tenemos muchos problemas en la zona rural del departamento y en muchos municipios donde la única conectividad son las antenas de celular y están esporádicamente puestas en algunas zonas, muchas de ellas sin potencia y muchas de ellas sin calidad. Los operadores tienen que prestar un buen servicio, el Gobierno les está haciendo vigilancia.

E.N.D.: ¿Cómo hacer frente, desde la conectividad, al desempleo?

M.L.: Hay muchas formas de conseguir empleo hoy, no son como lo eran históricamente, la mayoría de empleos son a través del mundo digital, este ofrece una cantidad de empleos que no estaban en oferta hace muchos años. Tener conectividad implica abrir el mundo de los empleos a muchas personas. En la medida que haya más internet, hay más educación, y en la medida que haya más educación pues hay más posibilidades de conseguir empleo no solo en el Tolima sino en otras partes del mundo.

E.N.D.: ¿Qué ‘buenas nuevas’ trae al departamento?

M.L.: Entregamos 24 nuevas sedes virtuales a diferentes colegios, no solo se componen de página web, correos electrónicos, sino que tienen posibilidad de educación asincrónica, es decir educación virtual y presencial, una ayuda importante. También entregamos 3.395 computadores para 139 instituciones y 18 Laboratorios de Innovación que van a beneficiar a 27 mil estudiantes, con una inversión de más de 4.300 millones.

E.N.D.: A propósito de su visita a la Universidad del Tolima, ¿cuál es el papel de la academia en torno a la labor efectuada desde su cartera?

M.L.: El ecosistema de innovación para nosotros es la unión de la universidad, la empresa, el Gobierno, los emprendedores, el crédito popular o el capital de riesgo. La universidad juega un papel importante, que es el de desarrollar el conocimiento en las regiones para poder, a través de la investigación y la educación, desarrollar nuevos prototipos tecnológicos o aplicaciones en la tecnología.

E.N.D.: Se aproximan las elecciones, ¿asuntos como las TIC deben integrar la agenda de los próximos mandatarios?

M.L.: Quisiera decirles a los próximos alcaldes y gobernadores que en la agenda de su Plan de Desarrollo, las TIC sea central porque es la única forma de dar un salto en el desarrollo, y el Ministerio está para ayudar a hacer sus planes a todos los alcaldes para construir esos cimientos.

E.N.D.: Así pues, ¿será el Tolima potencia mundial de la vida?

M.L.: Por supuesto, Colombia será una potencia mundial de la vida, el Tolima será una potencia mundial de la vida, y más que potencia mundial de la vida, nuestro compromiso es potencia mundial de la tecnología.

Más noticias

Desarrollo para los territorios a través del acceso al crédito

Alcaldía analiza cómo se creará 'La Sanjuanerita'