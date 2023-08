Contenido Exclusivo

De acuerdo con el Gobierno departamental, se requiere una inversión alta por el sacrificio de cinco a veinte animales a la semana.



Tras el anuncio del decreto que se expedirá para la reapertura de los mataderos municipales en todo el país, por parte del Ministerio de Salud, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima se pronunció, afirmando que para el caso del Tolima, esto implicaría realizar una inversión económica, con altos costos.

Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con la puesta en marcha del decreto que permitirá de nuevo el funcionamiento de los centros para el sacrificio de ganado y comercialización de cárnicos, los campesinos podrán volver a comercializar sus productos y acabar los monopolios de los frigoríficos que han elevado el precio interno de la carne.

No obstante, el titular de la cartera advirtió que estos centros de sacrificio deberán cumplir con las condiciones de buena atención y salubridad, que serán exigidos en la resolución.

“Junto con el Invima vigilaremos y controlaremos estos centros de sacrificio para que funcionen con todos los reglamentos y condiciones sanitarias que exige la salud pública”, indicó Jaramillo.

Si bien, para el secretario de Agricultura, Omar Julián Valdés, la medida traería considerables beneficios para el sector ganadero, ya que esto aportaría en la reducción de los costos de traslado del ganado, al mismo tiempo que mitigaría el flagelo del abigeato, lo que prevendrá el sacrificio de animales en potreros que no tienen ningún control; los municipios del Tolima no estarían en condiciones de hacer grandes inversiones para cumplir con las condiciones impuestas por Minsalud, según la normatividad del Invima.

"Esta es una medida que vemos con buenos ojos, aunque lo que indica el Ministerio es que las plantas tienen que tener las condiciones mínimas de salubridad por parte del Invima y allí es donde vemos un poco complicado el tema, porque los productos cárnicos son de alta peligrosidad y de un manejo especial para su manipulación", expuso Valdés.

De acuerdo con el Gobierno departamental, para hacer cumplir la normativa, se requiere una inversión alta por el sacrificio de cinco a veinte animales a la semana, por parte de cada municipio, teniendo en cuenta que de lo contrario, las ventas no serían rentables y se debe tener una sostenibilidad económica.

Por lo anterior, desde la Secretaría de Agricultura, se realizó el llamado a una reunión con el Ministerio de Salud, para buscar otras opciones con respecto a la apertura de las plantas, en beneficio de los municipios del departamento.

"Nos gustaría reunirnos con el Ministro de Salud y planear plantas móviles, una opción más económica y práctica. Cada municipio tiene una situación particular, algunos tienen la infraestructura y otros no tienen la dotación, hay que revisar el tema minuciosamente, en el plan de mejoramiento que tenía el gobierno solo habían tres plantas en posibilidad de ser reabiertas, una estaba en Fresno y otra en Antioquia", señaló el secretario de Agricultura.

Y agregó: “Es importante aclarar que aún no tenemos la regulación oficial emitida por el Invima y hasta no conocerla no podemos ver el alcance de lo que se pretende estructurar por parte de Minsalud”.

Más de $4 mil millones

De hecho, en la edición de la República del 19 de noviembre de 2022, la idea del presidente Petro ya era objeto de análisis en el país. Según, Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia:

“Cuando se piensa en montar un matadero y más uno público, mínimo se necesitan $4.000 millones para uno pequeñito, hablando de un municipio no muy grande, de una planta de autoconsumo; no estoy refiriéndome a una de exportación que puede valer hasta $100.000 millones, o una nacional que está entre $50.000 y $60.000 millones”.

Por lo pronto, se conoció que el decreto será expedido en los próximos días por el Ministerio de Salud y Protección Social.

