De los 47 municipios que integran la región, siete se encuentran, conforme análisis de la Defensoría del Pueblo, en riesgo alto, ocho en medio y cinco en bajo. La radiografía de la entidad advierte, entre otras cosas, sobre las disidencias de las Farc y su accionar en el sur y el constreñimiento al elector.

De cara a los comicios del 29 de octubre, la Defensoría del Pueblo reveló un preocupante mapa de riesgo electoral. A través de la Alerta Temprana 030 de 2023, identificó 113 municipios en riesgo extremo de que se registren hechos que perjudiquen el proceso democrático.

Asimismo, 286 poblaciones en riesgo alto, entre ellas Ataco, Planadas, Rioblanco, Chaparral, San Antonio, Ibagué y Fresno. Mientras tanto, en un nivel medio, la lista está integrada, entre otros, por Alpujarra, Mariquita, Honda, Espinal, Ambalema, Lérida, Líbano e Icononzo.

De la misma manera, categorizados en riesgo bajo, Flandes, Natagaima, Armero, Santa Isabel y Murillo cierran el diagnóstico, consignado en más de 200 páginas, y presentado recientemente por el director de la entidad Carlos Camargo, quien solicitó al presidente Gustavo Petro liderar la respuesta a la alerta en cuestión.

“El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, acotó Camargo.

Y es que conforme reseña la Defensoría, en el plano nacional, entre los grupos armados ilegales que representan, bien sea por su presencia, tránsito o injerencia, una fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones, salen a flote las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Eln y los grupos de crimen de organizado.

En ese orden de ideas, invitó a fortalecer los factores de capacidad institucional y social, al igual que aunar esfuerzos para garantizar la participación de la ciudadanía. Incluso explicó que el contexto de riesgo está permeado por una débil relación ‘Nación - territorio’, la polarización, la expansión de grupos armados ilegales y sus mecanismos de control social, entre otros.

Panorama regional

La entidad efectuó el monitoreo a partir de ocho macrorregiones: Caribe, Nororiente, Sur - Amazonía, Orinoquía, Noroccidente, Suroccidente, Centro Oriente y Centro Andina. Esta última comprende al Tolima y según el oficio de la alerta, el análisis de los escenarios de riesgo respondió a factores de los contextos urbano, rural y corredores estratégicos.

La defensora del Pueblo Regional Tolima, Gaby Gómez, precisó que se pretende “advertir unos riesgos a partir de ciertas denuncias y monitoreos que se han hecho en el territorio, con el propósito de solicitar a través de recomendaciones a las distintas autoridades una actuación en conjunto y así llevar elecciones con plena normalidad”.

Atendiendo a tal misión, advierten sobre las disidencias de las Farc en el sur del departamento, particularmente el Frente Ismael Ruiz y otro grupo que haría parte de la denominada ‘Segunda’ o ‘Nueva Marquetalia’, que actuaría entre los límites de Planadas y Huila.

Igualmente, estos grupos, describe el documento, a través de panfletos y reuniones con la comunidad estarían “manifestando que deben elegir candidatos alternativos o partidos de gobierno”. A su vez, partidos tradicionales han sido objeto de amenazas, al parecer, para que no arriben a los territorios.

En cuanto a el norte de la región, la radiografía involucra a ‘grupos armados organizados posdesmovilizados’ de las Autodefensas Unidas de Colombia y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes actuarían por medio de la cooptación o tercerización de grupos delincuenciales locales dedicados a la venta de estupefacientes y la actividad de ‘gota a gota’ como mecanismos de sostenimiento.

Respecto al proceso electoral, en el recuento que hace la entidad, trae a colación el homicidio de un precandidato a la alcaldía de Líbano; amenazas a dos precandidatos a la alcaldía de Ibagué y uno a la de Alpujarra; atentado a un precandidato de la alcaldía de Alpujarra; un precandidato amenazado y víctima de un atentado en Ibagué, y un dirigente del Centro Democrático amenazado en la capital tolimense.

En ese sentido, la Defensoría sostiene que “la situación de riesgo para los líderes, partidos, movimientos, coaliciones, organizaciones de víctimas y sociales, así como a los Resguardos Indígenas, debido a la presencia de grupos armados en el territorio ha generado un incremento en conductas vulneratorias”.

Entre ellas se encuentran “amenazas, panfletos en contra de la población civil y candidatos, se ha incrementado la extorsión, desplazamiento forzado y un secuestro en Planadas, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, restricciones a la movilidad (corredor vial de Rovira – Roncesvalles), hechos advertidos previamente en las Alertas Tempranas No 043 de 2019, No 047 de 2019, No 016 de 2023, lo que podría ser tomado como un indicador frente al riesgo y a la posibilidad de que la población se vea restringida frente al proceso de elegir y ser elegidos”.

¿Qué viene?

La Defensora Regional contó que tras emitirse la alerta se desarrolló un Comité Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat, ante el panorama en la región Centro Andina.

Asimismo, anunció que el 29 de agosto tendrá lugar otro Ciprat, esta vez para atender la situación en el Tolima. “Como agencia del Ministerio Público estamos dispuestos a atender denuncias o situaciones que consideren puede poner en riesgo el pleno ejercicio de los derechos”, reiteró Gaby Gómez.

En esa misma línea se pronunció el secretario de Interior del Tolima, Javier Triana, quien señaló que en tal Ciprat se pretende establecer un plan articulado con la Fuerza Pública y los mandatarios de las poblaciones con mayor riesgo.

Recordó que vienen adelantado comités de garantías electorales, al igual que seguimiento a las amenazas reportadas e insistió en que el objetivo del Gobierno seccional “es que la democracia ‘brille’ en estas elecciones”.

Para ello, en su concepto, no escatiman esfuerzos en lo referente a seguridad, lo que es evidente, según contó, con los recientes golpes a las disidencias de las Farc en el sur. De hecho, aseguró que en esa zona del territorio tendrá lugar un dispositivo especial en las elecciones.

En torno a las dificultades en el norte, recordó el fortalecimiento del pie de fuerza y las labores de inteligencia. “Desde las regiones hacemos lo que podemos con nuestras capacidades, hacemos la convocatoria para que el Gobierno nacional apoye con oferta institucional, presupuesto y fortalecimiento de la Fuerza Pública”, dijo Triana.

Reacciones

En diálogo con esta redacción el mandatario de Mariquita, Juan Carlos Castaño, aseguró que si bien la población se encuentra en riesgo medio no tienen de momento denuncia alguna respecto a amenazas a candidatos o trashumancia.

Eso sí, contó que mediante redes sociales, desde perfiles falsos, se estarían llevando a cabo ataques contra algunas campañas. Sin embargo, hizo hincapié en que adelantan las acciones que permitan “cumplir a cabalidad con los comicios, que los puestos de votación tengan accesibilidad, que no haya problemas de orden público y propiciar el apoyo logístico”.

Por su parte, el alcalde de Santa Isabel, Rodolfo López Sierra, manifestó que tras los consejos de seguridad que se han desarrollado hasta el momento el parte es de tranquilidad.

De hecho, indicó que le preocupan dos situaciones. La primera, referente a un posible escenario de trashumancia, advertido, además, por el Consejo Nacional Electoral. El otro asunto corresponde a la creación, el año anterior, de cinco puestos de votación para los cuales, según expuso, las autoridades no tendrían cómo prestar seguridad.

Dato

Según la Defensoría, para estas elecciones aumentó 39% el número de municipios en riesgo en comparación con los comicios regionales de 2019.

