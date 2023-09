Con presencia de MinTrabajo, reforma laboral fue objeto de conversación en Espinal

Contenido Exclusivo

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se refirió al proyecto, reseñó el debate con las grandes empresas alrededor de la contratación por hora y escuchó las opiniones de la ciudadanía ante la iniciativa que impulsa el Gobierno Petro.



Organizaciones sindicales, aprendices del Sena y comunidad en general, expusieron sus inquietudes frente al proyecto de ley mediante el cual se plantea adoptar una reforma laboral “para el trabajo digno y decente en el país”.

Fue así como el contrato de aprendizaje, la formalización y los artículos 75 y 76, enmarcados en la negociación colectiva, salieron a flote en medio de la jornada ‘Reformas a la calle’ que se adelantó en el Centro Agropecuario La Granja del Sena en Espinal.

El evento, al que asistieron más de mil personas, entre ellas delegaciones provenientes de Icononzo, Coyaima, Chaparral e Ibagué, y que tenía como propósito socializar las bases del articulado y recopilar opiniones, dejó en la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, un aire de entusiasmo.

En diálogo con EL NUEVO DÍA, la funcionaria destacó los aportes efectuados por los aprendices del Sena en torno a la oportunidad y estabilidad laboral e hizo énfasis en que la reforma “es una iniciativa para que Colombia transite hacia un país de derechos, sobre todo que la gente entienda que puestos de empleo no pueden significar recorte de derechos”.

Cabe señalar que es la segunda ocasión que se radica el proyecto, pues a la versión inicial no se le dio el primer debate, por lo que fue archivada. Al respecto, la ministra indicó que la primera reforma no se ‘hundió’, sino que le “faltó tiempo, no ha tenido un solo voto en contra”, por lo que ahora aflora una nueva oportunidad.

Asimismo, resaltó que a través de esta iniciativa el impacto en la región sería importante, pues en su concepto brinda “las condiciones para que los trabajadores del campo puedan formalizarse y llegar a la seguridad social”.

A su vez, al consultarle por las advertencias realizadas por algunos sectores en torno a los posibles efectos de la puesta en marcha de la reforma, particularmente en el desempleo, dijo: “Esos son estudios que se hacen hacia futuro, nosotros también tenemos nuestros propios estudios, porque sabemos que la economía del país se va a dinamizar reconociendo toda esa economía popular”.

En ese sentido, invitó a trabajar articuladamente, no tener miedo e hizo hincapié en que el Gobierno nacional “no viene a cerrar empresas pero tampoco va a permitir que se precaricen las condiciones de los trabajadores”.

¿Qué comprende la reforma?

Durante su intervención, la jefa de la cartera de Trabajo explicó que el centro de la reforma, construida junto con el movimiento sindical, sectores empresariales y la comunidad, consiste en la estabilidad laboral.

Igualmente, trajo a colación el contrato a término definido. Al respecto, mencionó que es necesario, pero con la iniciativa se plantean límites. “Después de tres años, esos empleos a término fijo pasan a ser permanentes con todos los derechos. También mantenemos el contrato de obra o labor”.

Aunado a ello, contó que “después de tres años los trabajadores tercerizados tendrán los mismos derechos que los trabajadores de la casa matriz”, lo que apunta, a su juicio, a hacer frente ante una tercerización que es empleada para “recortar los derechos de los trabajadores”.

Otro de los temas a los cuales se refirió Ramírez fue el contrato agropecuario. Y es que argumentó que las reglas de juego para la ciudad y el campo no pueden ser las mismas. “El campo tiene cosechas de ciclo corto y largo, lo que decimos es que hay contrato especial para que contraten a la agente en esos ciclos y les paguen sus prestaciones”, acotó.

En cuanto al debate que surge con las grandes empresas, la ministra sostuvo que desde tal sector se solicita al Gobierno nacional “que autoricemos el contrato o negociación por horas de trabajo, y si coloco negociación por horas de trabajo, ningún trabajador va a poder tener seguridad social, eso se llama precarización laboral”.

Por último, recordó que en el marco del proyecto también se plantea que la jornada diurna sea de 6 a.m. a 7 p.m. y la jornada nocturna de 7:00 p.m. a 6 a.m.. Ahora bien, con relación al contrato de aprendizaje, un tema que resaltó entre las inquietudes, refirió que el mismo no es para “llenar un cupo”, y con la iniciativa se pretende dignificar la labor del aprendiz.

La reforma comprende 92 artículos.

