Bajo amenazas, secretaria de Gobierno de Ortega denuncia la vulneración de sus derechos

A través de un comunicado a la opinión pública, la funcionaria afirma ser víctima de calumnias, relatando amenazas y hostigamientos en su contra.



En primicia, EL NUEVO DÍA conoció un documento dirigido a la opinión pública y medios de comunicación, emitido por la secretaria General y de Gobierno de Ortega, María del Carmen Contreras, en el cual se pronuncia en defensa propia de lo que suponen ser acusaciones en su contra, por parte de un grupo de habitantes del municipio y en el que nombra a uno en particular, el ciudadano José Yamid Urueña.

La funcionaria, quien además afirma ser víctima del conflicto armado en Colombia, presentó en su comunicado aclaración y denuncia al pueblo orteguno y medios de comunicación, por los hechos que se han venido desatando desde hace varias semanas en su contra, tras ser acusada de una supuesta participación en la campaña política de candidatos de la oposición.

Asimismo, según el relato, no es primera vez que se presenta este caso en el municipio, pues al parecer este grupo de personas se la pasan haciendo pasquines y dañando el buen nombre de los ciudadanos “se dicen ser los que mandan en el pueblo, así se hacen llamar”.

De acuerdo al documento, en las acusaciones realizadas desde perfiles falsos en facebook por medio de audios, videos y fotos que evidencian los actos de persecución hacia la secretaria general, José Urueña, a quien se nombra en la misiva, se le exige a la secretaria General participar en la campaña política que él milita, en vez de relacionarse con sus contrarios.

Sin embargo, María del Carmen Contreras niega su participación en campañas políticas defendiendo en su comunicado: “quiero dejarle claro al señor José Yamid Urueña, que a los funcionarios públicos no se les obliga a hacerle campaña a uno u otro candidato (...) mis funciones se limitan a defender los recursos públicos que son del pueblo y apoyar a las comunidades que lo necesiten para intermediar en la defensa de sus derechos”.

Y agrega, “la incomodidad del señor Yamid y sus colaboradores que con perfiles falsos en las redes le dañan la imagen a las personas, es que a pesar de la presión psicológica que han ejercido conmigo, no me he prestado para actuar en contra de la Administración, ni en contra del señor alcalde y menos a participar en política”.

No obstante, según su declaración, las reuniones a las que debe asistir obedecen a asuntos de la administración o con las comunidades para apoyarlos en la defensa de sus derechos, por ser temas de su competencia como secretaria general y de gobierno municipal.

Víctima de violencia y maltrato

Pero eso no es todo, Contreras, quien es oriunda de Ovejas, Sucre, denuncia ser víctima de persecuciones y maltratos desde el 2020, con amenazas, discriminación, violencia de género, hostigamientos, violencia psicológica, con frases como: "usted no es de aquí”, “váyase del pueblo”, “aparecida”, “una vieja no puede ser secretaria de gobierno", entre otras, incluyendo intimidaciones y atentados en su contra.

“El lunes 11 de septiembre, llegué de trabajar en la noche a mi casa y me realizaron ocho disparos (al aire) en frente de la entrada. Afortunadamente, alcancé a ingresar y resguardarme”, declaró.

Por último, la funcionaria afirmó que tras su denuncia ante la Fiscalía, espera la diligencia por parte de las autoridades para esclarecer los hechos de falsas acusaciones, abuso, maltrato, persecución y atentados en su contra y develar quiénes son los cómplices que tratan de “desestabilizar, sobretodo en este momento crucial para la administración municipal, por que estamos en proceso de consolidación del empalme”, puntualiza en escrito.

Cabe mencionar que ante esta situación, el alcalde de Ortega, Omar Iván Carrillo, ha aclarado las críticas en contra de la funcionaria, en defensa de su buen nombre y respaldando la protección de su integridad y sus derechos.

