Con ayuda de la Fuerza Aérea buscan combatir incendio en Natagaima

Contenido Exclusivo

Se espera que próximamente se lleven a cabo descargas de agua en zona rural para controlar el fuego. De momento no hay una cifra sobre las afectaciones ocasionadas.



En medio de los esfuerzos por mitigar un incendio de cobertura vegetal en la vereda Bateas de Natagaima salió a relucir que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad no se ha sumado a las labores pues al parecer actualmente no tiene convenio con la Administración municipal.

Así lo dio a conocer el mandatario David Mauricio Andrade, quien contó que pese al llamado de la comunidad al personal bomberil para atender la emergencia estos, en su concepto, se han negado alegando dificultades en torno al convenio.

Según el alcalde, por lo general se destinan alrededor de cuatro millones de pesos mensuales para contratar con el Cuerpo de Bomberos, pero reseñó que hasta el momento ha resultado complejo efectuar un nuevo convenio.

“La sobretasa bomberil depende del recaudo del impuesto de industria y comercio, y no se ha podido hacer el recaudo porque no ha habido pago por parte de la comunidad, sin embargo, estamos recogiendo recursos para hacer el contrato”, explicó el burgomaestre.

Así las cosas, contó que ya se tocaron las puertas de los bomberos de Prado, quienes a su juicio se mostraron prestos a aportar. A su vez, ya tuvo lugar un sobrevuelo donde se identificaron las zonas a atender.

En ese sentido, restan definir detalles en torno al desplazamiento del Ejército al sector, pues conforme con el alcalde, en el marco del protocolo para el trabajo que adelantará la Fuerza Aérea se requiere de su presencia.

“Nos piden por protocolo la presencia en tierra del Ejército, ya teníamos todo dispuesto, pero el río está muy seco, entonces no podemos movilizar la barca cautiva así, estamos solucionado el tema del transporte”, acotó Andrade.

Y agregó: “Siguen las dificultades con incendios, es una situación sin precedentes, este año se han registrado más incendios que en años anteriores, casi que a diario se registran”.

En cuanto al sector donde se registra el incendio, el burgomaestre precisó que “es en la margen derecha del río Magdalena, hacia el oriente, en límites con Dolores y Alpujarra, versiones extraoficiales señalan que al parecer el incendio comenzó en zona rural de Alpujarra y empezó a descender hasta llegar a Bateas y viene afectando y amenazando de manera rápida por los fuertes vientos”.

Visita de la Sager

Tras reunirse con las autoridades locales, el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Andrés Felipe Barragán, contó que de momento no hay cifras en torno a las afectaciones provocadas por el fuego que inició este lunes.

Al respecto de la situación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios comentó: “Los bomberos dicen que si el alcalde no les paga no salen, es un problema interno que como Gobernación no nos compete entrar a solucionar”.

No obstante, “estamos intentando con municipios aledaños para que nos puedan apoyar en las tareas de mitigación”, acotó. Aunado a ello, hizo énfasis en no llevar a cabo las denominadas ‘quemas controladas’, pues en la gran mayoría de los casos, desatan incendios, y en lo corrido de julio a la fecha ya se habla de más de 4.600 hectáreas afectadas en la región.

Dato

Esta redacción intentó establecer comunicación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Natagaima para conocer su versión frente al tema, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Más noticias

La gran apuesta por el turismo con enfoque agrícola de Cajamarca

Ante la deserción escolar, Sec. Educación invita a que padres matriculen a sus hijos