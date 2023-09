Alcalde de San Luis se defendió ante investigación de la Procuraduría

Contenido Exclusivo

La Procuraduría General de la Nación anunció recientemente que abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de San Luis, Guillermo Ignacio Alvira Acosta, por posibles irregularidades en la destinación de 250 toneladas de cemento donados por CEMEX.

Según el ente de control, al parecer, los 5.000 bultos de cemento donados por la Fundación CEMEX Colombia en virtud de un convenio suscrito con el Municipio, para el desarrollo de diferentes proyectos en beneficio de los habitantes de San Luis y del corregimiento Payandé, no habrían ingresado al almacén ni a los activos de dicha población.

Para el Ministerio Público no es clara la destinación final de los bienes adquiridos por donación, ni el programa o mecanismo para su asignación y selección de los beneficiarios de acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal.

En ese sentido, ordenó la práctica de pruebas para determinar si el empleo del cemento donado en las obras públicas del municipio se realizó dentro del marco legal y del convenio. Igualmente, la Procuraduría busca establecer si el mencionado convenio se publicó en la plataforma SECOP y precisar si se realizó una correcta supervisión de este.

Vía boletín también se conoció que dentro de la investigación disciplinaria se ordenó compulsar copias para que se investigue por separado la firma de dos contratos de obra donde al parecer se habría utilizado parte del cemento donado por la Fundación CEMEX.

“No necesito apropiarme de ningún bulto de cemento”

COLPRENSA / EL NUEVO DÍA. Imagen de ilustración.

En diálogo con esta redacción, el mandatario indicó que espera que el tema se esclarezca e hizo énfasis en que la donación por parte de CEMEX tuvo lugar a través de un convenio marco en el que según comentó se establecía en qué se debía emplear el material.

Conforme contó, en el convenio se indicó que el cemento no debía ingresar al almacén. A su vez, señaló que este elemento se ha destinado para aquellos ciudadanos que necesitan efectuar mejoramientos de vivienda.

“Las cosas que hemos hecho con el cemento han sido para el bienestar de la gente, no necesito apropiarme de ningún bulto de cemento, Guillermo Alvira no necesita darle un mal uso a un bulto de cemento, no soy como en la Administración anterior, que no se sabe qué hicieron con los bultos de cemento que regaló Cemex porque no se hizo un solo mejoramiento”, acotó el burgomaestre.

Así pues, recordó que la entrega del material cesó una vez inició la época electoral, con el ánimo de brindar transparencia y no verse inmerso “en los cuentos que están sacando mis opositores”. Sin embargo, expresó que los apoyos se retomarán cuando finalicen las elecciones.

Por otro lado, Alvira Acosta comentó que la apertura de investigación obedece a “denuncias anónimas que envía gente que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, porque sí se ha visto que el cemento se le ha entregado a la comunidad”.

En cuanto al convenio, refirió que no se publicó en el Secop “porque no era obligatorio, no es un convenio donde haya recursos o entre entidades del Estado, sino una (entidad) privada y otra pública, no es un convenio interinstitucional o interadministrativo”.

Dato

La investigación también cobija a los secretarios de Planeación y Desarrollo, Luis Fernando Cardozo García, y de Gobierno, Johan Jair Cabezas Gutiérrez.