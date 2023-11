Contenido Exclusivo

Además de negar que la protesta surgió por un “berrinche”, habló de las acciones que ha tomado tras las Elecciones Regionales.



Ricardo Guarnizo, excandidato a la Alcaldía de Purificación, se fue lanza en ristre contra el actual mandatario, Christian Andrés Barragán Correcha, y el comandante de la Policía de la población, Andrés Mariño.

En rueda de prensa, tras los hechos que derivaron en una protesta que inició el 29 de octubre y culminó el 9 de noviembre, con la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, antiguo Esmad, señaló que “ambos son unos mentirosos siete suelas, porquerías que le mienten a la ciudadanía”.

Y es que Guarnizo, quien obtuvo 4.374 votos y fue superado por Juan Carlos Bessolo Montaña, con 5.532 votos, en la puja por tomar las riendas de la Administración, dejó en claro su molestia ante unas declaraciones que entregó recientemente Barragán Correcha a medios de comunicación.

Cabe decir que la semana anterior, cuando se analizaba la intervención de la UNDMO frente a las instalaciones de la Alcaldía de ‘Puri’, donde un grupo de personas manifestaba pacíficamente, el actual burgomaestre dijo: “(...) Si no se accede a lo que él pide (Guarnizo), inclusive va a quemar la Alcaldía, son palabras textuales que le manifestó al mayor Mariño, comandante de Policía de Purificación”.

Así pues, en Guarnizo no cayó bien lo que denominó “comentario desagradable”, pues sostuvo que él no amenazó con “quemar” las instalaciones. En ese sentido, aseguró que emprendió acciones legales. “Él tendrá que probarlo, me dice que tiene grabaciones, le dije sáquelas y no las ha sacado”, indicó.

Señalamientos

Aunado a la molestia descrita anteriormente, el excandidato aclaró que si bien a él se le atribuye la protesta, a su juicio, de la “causa” también hacen parte otras personas que pretendían tomar las riendas de la Alcaldía durante el periodo 2024 - 2027.

Asimismo, acotó que la vía de hecho surgió para evitar que los funcionarios ingresaran a la alcaldía antes que personal de la Fiscalía arribara al sitio para hallar unas supuestas pruebas en torno a una denuncia que realizó.

“Más de $10 mil millones fueron direccionados por el alcalde actual a favor de su candidato preferido, pareciera una exageración, pero no”, manifestó Guarnizo, quien trajo a colación tres temas que, a su juicio, deben estar bajo la lupa de los entes de control.

Se trata, conforme reseñó, de mejoramientos de vivienda, respecto a los cuales comparó con labores efectuadas en Guamo, y pidió atender a la diferencia del presupuesto destinado.

Asimismo, requirió tener en el radar procesos en torno al Sisbén, toda vez que advirtió que lo “prostituyeron”. Igualmente, otro asunto a revisar, por parte de las autoridades, consiste en “cerca de 400 contratos de prestación de servicios días antes de entrar en vigencia la ley de garantías”.