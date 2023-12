Los alcaldes de Líbano y Mariquita están preocupados y creen que se perdió la batalla contra las drogas.



Mandatarios del Tolima no fueron ajenos al malestar generado por el anuncio del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, de no sancionar a quienes sean hallados con estupefacientes en espacios públicos y aseguran que esto resta autoridad y beneficia a los jíbaros.

El gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, durante la entrega de unos instrumentos musicales en el centro de convenciones Alfonso López Pumarejo, lanzó su pulla al Presidente, a quien le dijo que no incentive el microtráfico.

Los alcaldes de Líbano y Mariquita también se pronunciaron sobre la decisión del orden Nacional, pues el Norte del Departamento ha sido golpeado por este flagelo que este año, solamente en la Capital Frutera de Colombia ha arrebatado la vida de 23 personas relacionadas con las drogas.

“Si yo como Gobierno nacional permito el consumo en sitios públicos y el porte, sencillamente estoy estimulando la producción y comercialización. No necesito tener dedos de frente para entender que eso abre la puerta a fortalecer las redes de microtráfico y narcotráfico en el País.

“La drogadicción es un tema de salud pública, no hay una reflexión si yo como Estado permito que la gente consuma ¿entones eso no inventiva la fabricación, comercialización?, entonces estamos fortaleciendo el microtráfico; eso es un tema de reflexionar, creo que sale más cara la cura que la enfermedad”, indicó Orozco Valero.

El mandatario seccional resaltó que es más fácil generar proyectos de vida a los hombres y mujeres, y recordó su apoyó a la educación con la gratuidad universitaria.

“Como soy Gobernador de un Departamento mediano, nadie me va a hacer un programa donde digan que fui el único en Colombia que dio gratuidad universitaria; estoy transformando y generando proyectos de vida a jóvenes del Tolima y, para mí, es sentirme tranquilo”.

Muertes por drogas

El alcalde de Mariquita, Juan Carlos Castaño Posada, se mostró molesto ante la decisión de Petro, y dio como ejemplo su lucha contra la drogas durante su periodo y que hoy se le restan facultades a las autoridades para combatirla.

“He sido fiel testigo de la lucha contra el microtráfico como Alcalde de Mariquita. Este año tenemos 23 homicidios, la mayoría de ellos derivados del microtráfico, y es triste que desde la Presidencia de la República se le quiten las facultades a la Policía para perseguir a los jíbaros.

“Una cosa es la dosis personal, que en su momento el magistrado Carlos Gaviria despenalizó en una famosa sentencia de la Corte Constitucional, pero otra cosa es que se permita circular estupefacientes a las personas en las calles porque precisamente lo que tenemos que atacar es ese comercio ilícito, creo que con este Decreto le quitamos las herramientas a la Policía Nacional y quedan los pueblos a merced de los jíbaros”, apostilló Castaño Posada.

Preocupación en el Norte

En Líbano, el alcalde Jesús Antonio Giraldo Vega también se mostró preocupado por la decisión.

“El tema de la derogación es delicado, porque se pierde un espacio grande, las comunidades exigían que no se dejara consumir sustancias en polideportivos, en parques infantiles, ya con esto se pierde la batalla, nos toca estarnos quietos y dejar que estos muchachos consuman en los sitios donde ellos quieran”, aseveró.

Frase

"Hacerla y comercializarla es delito, pero consumirla y portarla no. Ayúdenme como encaja eso, no he podido, llevo tres días pensando y no he podido", Ricardo Orozco, Gobernador del Tolima.