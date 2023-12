El gobernador Ricardo Orozco recibió homenajes de distintos sectores económicos, políticos y públicos del Departamento y contó, aparte de su vida, lo que significó para él trabajar por la salud y educación de los tolimenses.

Con aplausos, pancartas y mensajes de agradecimiento, recibieron los tolimenses que asistieron al Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo al gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, quien está a pocos días de terminar su mandato. Se llevó decenas de pergaminos y trofeos.

En la mesa principal lo acompañó el senador Oscar Barreto Quiroga, a quien el mandatario seccional agradeció el apoyo, así como los congresistas conservadores Delcy Esperanza Isaza, Alejandro Martínez y Gerardo Yepes Caro y el secretario General de la Gobernación, Santiago Barreto.

Antes de las palabras se informó gran parte de la inversión generada durante el cuatrienio que está por finalizar, destacando la salud, cuya inversión superó los 600 mil millones de pesos.

También $370 mil millones en infraestructura vial, $110 mil millones para la gratuidad educativa de la que han beneficiado 70 mil jóvenes, $140 mil millones en escenarios deportivos y calles en Ibagué y $42 mil millones para mejorar la productividad y calidad del café tolimense.

Luego de los actos protocolarios, el mandatario de los tolimenses agradeció a Dios, a su familia y al exgobernador Oscar Barreto, de quien dijo se crió tuvo la oportunidad de recorrer la carrera pública desde que inició como presidente de Junta de Acción Comunal, ser asesor de Congreso, diputado, Secretario del Interior y ahora Gobernador.

Resumen de vida

Ricardo Orozco, quien vivió su infancia en el Cañón del Combeima, resumió su vida y contó que tuvo una niñez dura, llena de necesidades, y al ser amante del fútbol sufrían sus zapatos, así que debía poner plantillas de cartón para no romper las medias y evitar que su madre se diera cuenta.

“Teníamos lo básico para vivir, una vida que diría, 'nacimos pobres y la vida de nosotros es un sufrimiento', pero quiero que sepan que uno no puede ponerse 'techos' independiente de la clase social o lugar donde nace. Uno llega a esta mundo y construye un camino”, narró.

El mandatario recordó que cuando fue presidente de Junta se propuso a construir un puesto de salud, fue al Comité de Cafeteros a pedir un lote de 2500 metros y les dieron 8700 metros.

“Nunca se me olvida y ahí esta el puesto de salud. Algunos de la comunidad me tildaban de loco, y es un mensaje claro a la dirigencia comunal, las cosas imposibles ante la opinión de la gente hay que apostarle porque sí son posibles”.

Añadió que se formó con sus propios recursos, terminó el bachillerato de noche y se desplazaba hacia su casa a pie. “Con el magistrado del Consejo Nacional Electoral Benjamín Ortiz, él arrancaba a Santa Teresa y yo a Chapetón. Una vida llena de retos que formaron el camino del éxito”.

Dentro de su diálogo señaló el 23 de diciembre de 2010 cuando en el apartamento de Oscar Barreto, este le dijo que iba a ser diputado, así que al otro día, durante la alborada, inició su campaña: Años más tarde trabajó en el Congreso.

También la fecha del 19 de junio de 2018 cuando renunció a la Secretaría para iniciar campaña a la Gobernación. “El Tolima me dio la oportunidad y un día le dije a Oscar, 'por qué no dijo en detalle como era gobernar, es muy complicado; tuve una pandemia, ola invernal, el estallido social, Nevado del Ruiz, termino con un tema fuerte en seguridad, pero me voy satisfecho de ser Gobernador”.

Su pilar, la salud y educación

El mandatario seccional contó que su inversión siempre estuvo enfocada en los seres humanos, y por ello ofreció la gratuidad educativa para que los jóvenes tuvieran las oportunidades que él no tuvo

“Fuimos los primeros que garantizamos gratuidad educativa en una universidad después de más de 200 años de historia, y demostramos que sí se puede y hoy más de 30 mil jóvenes son subsidiados”.

“En el Conservatorio estudian gratis, entregamos instrumentos musicales, trajes folclóricos para fortalecer la parte musical o sino nos quitan el rótulo de Capital Musical”, agregó.

Y acerca de la salud contó el dolor de ver a su esposa durante tres años en diálisis.

“Entendí por experiencia propia de las dificultades y el dolor de tener una persona como lo fue mi esposa, que la salud y la educación son pilares fundamentales para invertir en los seres humanos y, ese debe ser el propósito de un dirigente

“Reaperturé la sede El Limonar, que estaba acabado, con un letrero 'Se Vende' y cuando estábamos asustados y preocupados por la pandemia, de esa crisis nació la oportunidad, tenemos un hospital recuperado, con especialistas, líneas de alta complejidad y el 28 de diciembre habrá un hecho histórico, una cirugía de corazón abierto en el Federico Lleras después de 50 años de existencia”.

También recordó la construcción de hospitales como Rioblanco y Chaparral y la modernización de otros centros asistenciales.

Finalmente, dijo que no se irá del Tolima sino seguirá en la lucha por construir un mejor Departamento. Y dejó un mensaje a la gobernadora electa Adriana Magali Matiz Vargas, a quien le auguró los mejores éxitos en los próximos cuatro años.

Frase

“Desmantelamos estructuras de las Farc en el sur, no solamente cabecillas sino también milicianos. En Espinal, la Detol frenó la 'ola' de sicariatos con la captura de más de 50 miembros de mafias. No nos vamos a dejar por las amenazas”, Ricardo Orozco.

Frase

“Nos vamos dejando un mejor periodismo, más de 130 graduados, más de 100 en especialización y 150 van a terminar su postgrado”, Ricardo Orozco.

Frase

“Un reconocimiento a los profesionales con sus tiendas de café por ser apasionados y ganar siete premios en España. Tolima tiene una gran oportunidad con los cafés especiales”, Ricardo Orozco

Por los animales

El mandatario aseguró que su amor a los animales llevó a terminar el hospital veterinario, uno de los más mejores de América Latina y dejó una Ordenanza para que cada año se transfieran $1200 millones de pesos para la salud de los animales.

Aprovechó para subir a 'Cariño', un perro que, por evitar un robo, le dieron varios machetazos, incluso su compañero murió en ese ataque.

“Hicimos lo imposible para salvar su manito, más de siete cirugías, era mejor no dejarle la extremidad que con cumplía su función y una veterinaria lo adoptó y hoy tiene una familia feliz

“Los invito a amar a los animales porque ellos son seres vivos que sienten y el Estado debe entender que hacen parte de la familia en mi casa tengo seis mascotas”, acotó.