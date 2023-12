El alcalde electo de Icononzo, Hugo Nelson Jiménez, dialogó con EL NUEVO DÍA sobre las acciones que adelanta para continuar el impulso turístico de 'El Balcón del Oriente del Tolima'.

Icononzo, destacado en los recientes dos años como destino turístico del Departamento y, que este año ocupó el tercer lugar de los municipios con alza en proyecciones de ventas turísticas, según cifras de Cotelco y Gobernación del Tolima tras la Vitrina Turística Anato 2023 seguirá impulsando este renglón de la economía, según diálogo con el alcalde electo Hugo Nelson Jiménez Quinche.

Hugo Nelson, quien el primero de enero tomará posesión de su cargo, también habló de lo que encuentra en su población, las deudas que heredará y para él, una desorganización en la parte social y espera 'ordenar la casa'.

Indicó que así como el apoyo que espera ofrecer al clúster de turismo, también ha hablado con los diferentes presidentes de juntas de Acción Comunal, con el fin de conocer de primera mano los problemas que los aquejan y definir un plan para los primeros 100 días.

“Me siento preparado para esto, sabía como encontraría el municipio, muy endeudado en sus finanzas, con una desorganización en lo social que hay que corregir, tendremos un municipio que debemos darle nuevos aires en lo administrativo, queremos dar orden a la casa.

“Queremos vender nuestro municipio como destinos turístico por naturaleza, vamos a aspirar, no solamente que Icononzo sea 'El Balcón del Oriente del Tolima', sino del País”.

El próximo mandatario aprovechó para agradecer el impulso de la empresa privada que en los recientes años ha posicionado a Icononzo dentro del turismo, y continuar la presencia en la Feria Internacional de Turismo, Anato.

“Queremos participar activamente, no ser invitados de piedra, tenemos que ser partícipes activos. Trabajaremos de la mano de todos, y la Alcaldía 'Juntos por Icononzo' será importante para ese sueño.

Agregó que, aparte del turismo, es importante fomentar todo el comercio, y la vocación principal de la población, que es lo agropecuario; pero contó que para que este renglón los siga representando, es importante arreglar las vías terciarias.

“Las vías en mal estado han ocasionado que el campesino no saque bien sus productos, acá somo productores de bovinos, café, y hay que conservar esa vocación, apostarle a eso. Tenemos asociaciones de mora, banano bocadillo que se exporta y no es visibles para los colombianos y esa mi tarea, que no se hable de la violencia del pasado, sino la esperanza”, añadió Jiménez Quinche.

El mandatario recalcó que ya quedó atrás la campaña electora, que ya no es solamente de los electores liberales que lo eligieron como Alcalde, sino es el mandatario de todos los icononzunos.

“Tenemos contacto permanentes con la gente para planificar, hemos concertado con las juntas porque ya pasó la campaña electoral; hemos planificado los 100 días para levantar el plan de desarrollo, la comunidad está a la expectativa y están dispuestos a trabajar unidos”, acotó.

Finalmente, el alcalde electo de Icononzo indicó que hubo fluidez para el empalme con la saliente alcaldesa Margoth Morales, con quien no tuvo mayores inconvenientes, pero sí con miembros de su equipo de empalme.

Las festividades

Icononzo realiza cada inicio de año las tradicionales Fiestas del Retorno, que para el 2024 tendrá su edición 34 y esta vez irá del 3 al 9 de enero.

Ante lo anterior, el alcalde Hugo Nelson Jiménez indicó que desde ya inició un trabajo con los comerciantes de Icononzo, con quienes sostuvo una reunión y espera que el turista llegue para que sea bien atendido con la agenda de actividades.

“Tendremos diversidad de eventos para el turista, tardes taurinas, de cultura, y por primera vez tendremos el 'Viernes del Niño', así como las ferias comerciales, exposiciones bovinas, de agroindustria, todo con la mano de los icononzunos”, apostilló.

La cartelera musical tendrá a José Mogollón y a Rafael María Díaz (hijo de Diomedez Díaz).