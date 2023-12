Nicolás Bernal, quien hace parte del laboratorio de cafés especiales del Tolima, obtuvo el galardón en los premios Coffee Media.

Se conocieron los ganadores del premio Coffee Media que premia a quienes con sus distintos conocimientos del grano hacen del café colombiano el mejor del mundo; en esta ocasión un tolimense se alzó con uno de los seis premios que entregó la revista especializada.

Para esta ocasión, el galardón al Catador del Año fue para el nacido en Icononzo Nicolás Bernal Agudelo, quien este 2023 tuvo uno de sus mejores años, pues se alzó con otros trofeos y asistió a ferias nacionales. En diálogo con esta redacción contó su aspiración para el año que viene.

Es de recordar que en estos premios también estaban nominados ochos tolimenses más y en otras categorías.

Bernal Agudelo, quien siguió la transmisión por Internet y estaba en ese momento en el Laboratorio de Cafés Especiales del Tolima, no ocultó su felicidad y en esta ocasión agradeció a sus paisanos, pues esta vez los votos fueron fundamentales para la premiación.

“Muy contento por el triunfo de estos premios Coffee Media, me siento orgulloso por dejar al Departamento en alto; eso quiere decir que el Tolima no sólo es caficultor, sino también con buenos catadores, agradecer a la gente que me apoyó y así cierro un año con 'broche de oro'”, contó.

Indicó que todo lo que hace es para dejar en alto el nombre del Tolima y de su pueblo (Icononzo), donde hay muchas personas que celebraron su triunfo.

También agradeció a la Universidad del Tolima, pues aparte de ser parte del laboratorio, donde se ha formado, y es estudiante de Ingeniería en Agroecología del Instituto de Educación a Distancia, IDEAD.

Gran 2023

Este año Nicolás Bernal tuvo la oportunidad de ganar el Campeonato Regional de Catadores durante la Feria Internacional de Café, 'Expo Tolima Corazón Cafetero de Colombia', que le dio cupo para participar en el Nacional que se realizó en Neiva, donde compitió con 84 personas y quedó entre los mejores ocho del País. Entre las ferias que participó estuvo en Corferias en Cafés de Colombia Expo 2023

“En lo personal es muy gratificante y para el Departamental es un reconocimiento importante para nosotros los que trabajamos en el sector; un orgullo saber que la gente nos apoya, nos conocen y saben el esfuerzo que hacemos”, añadió.

Finalmente Nicolás Bernal contó que se prepara con toda, pues espera en el 2024 estar nuevamente en el Nacional y esta vez llevarse el primer puesto y representar a Colombia en el Mundial de Catadores “es mi objetivo, lo tengo visto y apuntado”.

Ganadores Coffee Media

Angelica Tombe - Tostadora del año

Gissel Maritza Moncayo - Empresaria del año

Janer Joseph Pérez - Barista del año

Larissa Aragón - Caficultora del año

Nicolás Bernal - Catador del año

Santiago Patiño - Educador del año

Dato

Según datos, Tolima es el tercer departamento productor con 38 municipios cafeteros, 63.411 caficultores y con el 12,94 % de la producción nacional.