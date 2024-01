Inicia la ‘Ruta por la Vida’ en el Tolima, anímese a donar sangre

Los bancos de sangre del Tolima deben estar abastecidos teniendo en cuenta los casos de dengue.



El Gobierno departamental inició este lunes con una jornada de donación de sangre en Ibagué lo que denominó la ‘Ruta por la Vida’, una iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de donar y atender el panorama de casos de dengue.

De acuerdo con la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, “una persona que dona, ayuda hasta tres pacientes que requieren transfusión". Por ello, invitó a todas las personas a donar sangre este lunes a partir de las 8:00 de la mañana en los bajos de la Gobernación del Tolima, con la articulación y apoyo del Hospital Federico Lleras Acosta y la Red de Bancos de Sangre del Departamento.

Según se conoció, la Ruta de la Vida llegará a Chaparral, Espinal, Honda, Purificación, Líbano, Mariquita, Melgar, Lérida y Guamo. Rengifo recalcó que estas jornadas resultan relevantes porque “podemos responder a las necesidades de la población tolimense que requiere de estos componentes sanguíneos".

En caso que desee donar sangre, la cartera de salud emitió las siguientes recomendaciones: tener entre 18 y 65 años de edad; pesar más de 50 kilos; tener buen estado de salud y no presentar enfermedades como epilepsia, problemas de salud mental, enfermedades de transmisión sanguínea (VIH, HTLV 1/2, hepatitis, sífilis, Enfermedad de Chagas, malaria, etc.), enfermedad cardiaca, presión alta o baja, diabetes, anemia, cáncer, entre otras; no tener fiebre ni haber padecido enfermedad alguna en los últimos siete días.

Asimismo, reseñó que los hombres pueden donar cada tres meses (máximo 3 veces en 12 meses con el fin de no afectar su salud en el largo plazo), mientras que las mujeres pueden donar cada cuatro meses (máximo 2 veces en 12 meses con el fin de no afectar su salud en el largo plazo).

Además, las personas pueden buscar los bancos de sangre para donar o en el bus del hospital Federico Lleras Acosta que de lunes a viernes está parqueado frente al edificio de la Gobernación del Tolima.