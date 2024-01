Gobernación del Tolima y Universidad del Tolima apuestan por el desarrollo social y la innovación

En su primera visita al campus de la Universidad del Tolima, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz y el rector Omar Mejía Patiño sostuvieron un diálogo estratégico enfocado en proyectos que potencien la innovación y el desarrollo social del Departamento.

La apuesta del trabajo conjunto entre las dos Instituciones es implementar iniciativas que abarquen áreas fundamentales como investigación, ciencia, tecnología e innovación. Estos proyectos tienen como objetivo beneficiar a los territorios del departamento del Tolima, incidiendo positivamente en la educación como motor de transformación.

Lea: Inicia la ‘Ruta por la Vida’ en el Tolima, anímese a donar sangre

Durante el recorrido por las instalaciones, la Gobernadora expresó su satisfacción por conocer de cerca el campus de Santa Elena, y resaltó el trabajo que se está haciendo en la Universidad y los procesos que han permitido que hoy la Institución tenga una transformación en diferentes aspectos.

“Este año seguimos apostándole a la Universidad del Tolima (…) con una gran apuesta y es que tengamos la Universidad en el territorio y que logremos avanzar en proyectos innovación desde la Universidad”, señaló la gobernadora Matiz.

Por su parte el Rector destacó la importancia de que la propuesta de descentralización de la gobernadora coincida con los planes de desarrollo y el gobierno rectoral de la Universidad, de este cuatrienio.

Además: Gobernadora apuesta por universidad en el territorio

“Lo que vamos a hacer es trabajar conjuntamente para que la descentralización pueda quedar incluida en el Plan de Desarrollo del Departamento. No solamente llevar la Universidad con programas de pregrado y posgrado a los diferentes territorios donde no hacemos presencia en este momento, sino que además de eso, podamos trabajar una admisión especial y diferencial en la Universidad del Tolima para poder ampliar cobertura en el Departamento, que estudiantes de municipios que no han tenido la posibilidad de ingresar a los programas de pregrado de la Institución, lo puedan hacer”, dijo Mejía.

Desde esta semana se iniciarán las labores conjuntas con el equipo directivo de la Universidad y parte del gabinete departamental para trabajar en los proyectos relacionados con ciencia, tecnología, innovación, infraestructura física y tecnológica.