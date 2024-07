Turismo, cultura y desarrollo para el Tolima: estrategias de misión comercial con China

Junto a la Agencia de Promoción de Inversión Invest in Tolima y la Gobernación, se trabaja en alianzas que permitan internacionalizar a empresarios y posicionar al departamento como destino.



Alianzas estratégicas para fortalecer el turismo, la cultura y el desarrollo económico son las apuestas de la Gobernación del Tolima en la misión empresarial conformada por diez empresas de China que organiza la Agencia de Promoción de Inversión Invest in Tolima junto a la Cámara de Comercio de Ibagué, que se adelanta por estos días en la región.

De acuerdo con Óscar Germán Díaz Enciso, líder de la Agencia de Promoción de Inversión Invest in Tolima, este es un evento histórico para el departamento, en el que se desarrollan estrategias para definir un plan de acción que permitirá expandir los mercados para las empresas del Tolima.

Leer: Nueve casos de menores reclutados en el Tolima se han reportado este año

“Allí hay una gran importancia para la cultura y el turismo de nuestro departamento y es el relacionamiento que tenemos con Chengdú, que es la ciudad hermana de Ibagué, donde podemos desarrollar unos escenarios importantes de turismo y cultura para compartir con esta importante ciudad”, recalcó Díaz Enciso.

El secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro Salcedo, quien participa de esta misión como delegado de la gobernadora Adriana Magali Matiz, fue enfático en precisar que desde el Gobierno Departamental son muchos los esfuerzos que se hacen para fortalecer estos sectores, desde la internacionalización de la región con este tipo de intercambios.

“Estos empresarios que llegan a la ciudad no están enfocados solamente en temas comerciales, sino también en temas culturales que desde este país se tienen tan avanzados en el mundo. Esperamos que esta relación comercial y cultural traiga frutos al departamento del Tolima”, dijo el jefe de la cartera de Cultura y Turismo del Tolima.

Le puede interesar: Falla geológica en el Cañón de las Hermosas en Chaparral tiene preocupada a toda una comunidad

Uno de los empresarios invitados de China, Zhang Ying, vio con muchas posibilidades la atracción de turistas chinos al Tolima por la biodiversidad en fauna y flora con la que se cuenta en el departamento.

“En el turismo, estamos haciendo la operación para traer empresarios, inversionistas y turistas de la República Popular de China. Nos contaron que aquí en Tolima hay unos paquetes turísticos para apreciar las aves y ya tenemos ese nicho de mercado en China con un grupo de fotógrafos y la idea es poderlos traer a apreciar las aves del Tolima”, dijo Zhang Ying, del Grupo Royal S.A.S.

El desarrollo económico, como la atracción de inversión y promoción del Tolima como destino hacen parte de esta misión, así lo ratificó el secretario de Desarrollo Económico del Departamento, Orlando Pacheco: “he escuchado cosas muy interesantes de estos inversionistas chinos, y lo que vamos a ver a continuación es ese relacionamiento de esos inversionistas con nuestros empresarios. Vamos a escuchar cuáles son las propuestas de ciudad y región que consideramos son las apuestas que debemos tener desde el Gobierno”, acotó.

Oportunidades en Ibagué

Durante el evento, la alcaldesa de Ibagué ratificó el buen clima para los negocios que hoy ofrece la ciudad y destacó la unión de su gobierno con los gremios económicos, en este caso específico, con la Cámara de Comercio de Ibagué.

“Solo el trabajo en unidad nos permite grandes propósitos, solo unidos conquistamos como siempre lo he manifestado y creo que desde el primer momento hemos trabajado de esa manera y quiero agradecerles los espacios, por la tarea, por el compromiso con nuestra ciudad”, aseguró la Alcaldesa.

Además: Primera fase del proyecto de estufas ecoeficientes concluye con éxito en el Tolima

CRRC Investment, China Railway First Group Co. Ltd, YOFC Fibra Óptica y Cable Co., Ltd, ARTECH, MIP Internacional Trading, AVIC INTL, Pormascol/Shanghái Gravity Capital Co. Ltd, Agro Lead Colombia, PricewaterhouseCoopers y Grupo Royal, participan de esta visita, que culminó ayer con el recorrido por una finca cafetera.

“Este espacio de diálogo y experiencias compartidas con estos empresarios fue sumamente importante porque nos abre las puertas a la posibilidad de concretar negocios con una nación que tiene un mercado de 1.4 millones de habitantes. Son muchas las oportunidades”, afirmó por su parte Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.

De interés: Prepárate para el evento educativo del año: Expouniversidades 2024

Varias de las compañías chinas participantes en la misión, operan en el territorio nacional en sectores como telecomunicaciones, transporte y energías renovables.

“Por indicaciones de nuestra alcaldesa Johana Aranda, seguiremos trabajando con importantes aliados como es la Cámara de Comercio de Ibagué, la Agencia de Promoción de Inversión Invest in Tolima y gremios económicos, para posicionar a nuestra ciudad en mercados internacionales tan importantes como el chino”, puntualizó la Secretaria.

Durante el encuentro efectuado en el Hotel Sonesta, se llevó a cabo la firma protocolaria de la creación de la Agencia de Promoción de Inversión Invest in Tolima.