“Sin inversión en las regiones el panorama de Colombia es oscuro”: gobernadora del Tolima

El Gobierno Nacional debe ser significativo en la lucha por el control territorial y el desarrollo integral de las regiones con una importante inversión social.

Durante el encuentro "Desafío de la Seguridad en las Regiones", organizado por Prisa Media, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz hizo un llamado urgente a los mandatarios del país a abordar con seriedad los problemas estructurales que afectan a las regiones.

Durante su intervención, la mandataria destacó que el principal reto para Colombia es establecer un control territorial efectivo, acompañado de una presencia constante de la fuerza pública, que debe ser respaldada por inversiones sociales y en infraestructura.

"Nosotros como país tenemos que plantearnos el interrogante de cómo vamos a hacer para tener un control territorial, para tener la presencia de la fuerza pública en el territorio con inversión social, con inversión en infraestructura, con inversión en vías, con inversión en educación", comentó la mandataria.

Leer: Tolima conmemora el Día Mundial Contra la Trata de Personas con actividades de sensibilización y prevención

Asimismo, la gobernadora advirtió que, si el Gobierno Nacional no invierte adecuadamente en las regiones, el panorama para el futuro será incierto. "Si Colombia definitivamente no mira, no invierte y no se toma en serio los problemas que tenemos en las regiones, créanme que el panorama para este país es oscuro, es oscuro", enfatizó.

Matiz también señaló que las regiones del país están reclamando mayor autonomía financiera y descentralización para enfrentar sus desafíos particulares. Según la gobernadora, la falta de atención a estas necesidades podría abrir el camino para que surjan amenazas contra la democracia y la institucionalidad en Colombia.

"Si nosotros no tomamos cartas en ese asunto podríamos abrir perfectamente un camino para que aparezcan muchos encantadores, muchos encantadores de querer matar la democracia y poner en riesgo la institucionalidad en nuestro país", alertó.

Leer: Innovación y calidad educativa, temas centrales en el encuentro de rectores del Tolima

Para finalizar, la gobernadora hizo un llamado a aprender de la experiencia que hoy vive Venezuela para evitar que Colombia caiga en los mismos errores. “Y creo que hoy tenemos un espejo muy grande con nuestro país vecino, que no nos vaya a ocurrir lo mismo”.