Hombre fue brutalmente agredido por la familia de su expareja en el sur del Tolima

Esta situación se viene presentando desde hace, aproximadamente, cuatro años.

El municipio del Guamo ha sido testigo de un nuevo caso de violencia e intolerancia que ha causado indignación en la población, después de que se difundieran en redes sociales impactantes fotografías y videos, en los que se muestra el ataque sufrido por Andrés Lozano, presuntamente, a manos de su expareja; María Margarita Meneses Manrique.

Andrés, asegura a través de una publicación que realizó en Facebook, que esta situación se viene presentando desde hace, aproximadamente, cuatro años cuando terminó la relación con María Margarita, con quien convivió siete meses y es la madre de su hijo.

Asimismo, Andrés expresa que dejó a su expareja por los múltiples conflictos que esta generaba, “mi bienestar, mi integridad física y emocional se veían muy afectadas, ya que esta persona en sus estados de histeria o cuando se encontraba en los efectos del alcohol se volvía hiriente, agresiva y posteriormente afectaba mi integridad física”

La víctima afirma que decidió hacer la denuncia pública debido a que ni en la comisaría, ni en la inspección de policía le colaboraron con las cinco querellas interpuestas, “esas personas nunca se presentaron, ni ella, ni su familia; Margarita Meneses, Miguel Meneses, Luisa Meneses y Sandra Manrique, puesto que allí en la dicha inspección trabaja un familiar de ellos”

“Todo este conflicto se empeoró, ya que exigí y demandé a la mamá de mi hijo en un juzgado de familia, dando como dictamen el juez unas visitas y una cuota alimentaria que luego dejé de dar, ya que en estas visitas se presentaban estas personas a atentar en contra de mi integridad física y después ella dejó de asistir y me negó ver a mi hijo” añadió Andrés.

Actualmente, el menor, producto de la relación, tiene 3 años y 10 meses y el padre manifiesta que su madre no lo cuida adecuadamente, dado que María Margarita ingiere alcohol constantemente y el pequeño ha crecido en dicho entorno. En este momento, Jacobo tiene un brazo partido, accidente que se generó, según Andrés, por el descuido de la mamá y su familia.

“Estoy muy cansado de esta situación, porque hasta mi novia y mi madre de 70 años han sido amenazadas en múltiples ocasiones, hasta llegan al punto de no salir de la casa para evitar problemas con ellos, que siempre son ofensivos, groseros y hasta nos han amenazado de muerte; tanto la señora Manrique como el hijo Miguel. Hay interpuestas demandas en la Fiscalía por lesiones personales que me han ocasionado y ni así ha servido, no hay justicia y siguen las perturbadoras amenazas y conflictos con estas personas, llegan a nuestra casa a atacar con piedras y con palos, rompen los vidrios, como acostumbraba hacerme Margarita Meneses. Dejo esto público ya que si me llega a pasar algo en contra de mi persona o a mis seres queridos, los responsabilizo de todo a ellos” concluyó Andrés.