Alcalde de Chaparral les solicitó la renuncia a sus funcionarios

El propósito principal de la reunión fue la presentación del informe del balance de los siete meses del año de su gestión.

El alcalde de Chaparral, Helver González Mora, luego de un consejo de gobierno, les solicitó la renuncia protocolaria a los funcionarios que lideran las secretarías, direcciones de dependencias y las gerencias de entidades descentralizadas de la administración municipal. De acuerdo con González, el propósito principal de la reunión fue la presentación del informe del balance, correspondiente a los primeros siete meses del año de su gestión.

"Se hizo una reunión con todo el gabinete y con los gerentes de las empresas descentralizadas de la Dirección de Tránsito, se ha pedido también un informe de las actividades que se han realizado en estos siete meses de gobierno y como protocolo les hemos pedido la renuncia. Yo creo que después de siete meses se hace necesario realizar algunos ajustes, de pronto reubicar algunos funcionarios que tienen rendimiento pero que de pronto en su cargo no han dado los resultados que esperábamos, pero pues eso tampoco quiere decir que se va a cambiar todo el gabinete o no, eso es una decisión protocolaria, estamos ya esperando pues del día miércoles que vamos a realizar ya la aceptación o no de las renuncias y pues replantear el proceso administrativo" indicó el mandatario.

Por último, el alcalde resaltó que están justo a tiempo para, a través de esta actividad de control, ejecutar un balance y tomar decisiones acertadas sobre el rendimiento y la gestión de estos funcionarios. “Este proceso es ‘normal’ para que la administración municipal sea mucho más eficiente”, puntualizó el mandatario chaparraluno.