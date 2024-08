Primera Escuela Regional del Café en Colombia: el sueño cumplido de la gobernadora Matiz

Con más de mil estudiantes de todo el departamento, la Gobernación del Tolima puso en marcha la Escuela Regional del Café, ubicada en la vereda La Trina de El Líbano.



Juan David Monroy Salamanca, un joven caficultor de Cajamarca, representa a más de mil caficultores, hombres y mujeres, que ya se benefician de la formación que ofrece la primera Escuela Regional del Café de Colombia. Este esfuerzo es liderado por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en colaboración con el Comité Departamental de Cafeteros y la Universidad del Tolima.

Es importante destacar que los beneficiarios reciben clases presenciales en las instalaciones de La Trina, donde cuentan con hospedaje, alimentación y tecnología avanzada para aprender sobre los diversos procesos relacionados con el café.

Juan David compartió que durante su formación en la Escuela Regional del Café ha reforzado sus conocimientos en negociación. Aunque es estudiante de técnicas de investigación y plan de negocios ha logrado entender mejor los procesos involucrados, ya que muchas veces se produce café sin saber cómo realizar una buena venta. “Para muchos jóvenes y nuestros abuelos, ancianos que han hecho un gran proceso, creo que nos falta mucho por aprender”, expresó.

Por su parte, Katherine Gutiérrez, responsable del curso de Técnicas de Investigación y Plan de Negocios en la Escuela Regional del Café, destacó que entre el grupo de 90 jóvenes provenientes de varios municipios ha encontrado diversas culturas y formas de ser.

Esto les ha permitido recurrir a diferentes técnicas de enseñanza para garantizar que todos comprendan el mensaje que se busca transmitir desde la escuela. “Así como hay personas para quienes esta es su primera salida de la finca en muchos años, también hay quienes son profesionales y están realizando maestrías. Por lo tanto, es complejo enseñar, pero creo que hemos hecho un buen trabajo al transmitir el conocimiento necesario para la comercialización del café y los agronegocios”, comentó.

En la Escuela Regional del Café los jóvenes no solo aprenden sobre sistemas productivos y análisis físico y sensorial, sino también sobre tostión, prácticas de calidad, barismo y técnicas de preparación. Además, se forman sobre planes de negocio. También conocen sobre los requisitos necesarios para exportar café a través de plataformas digitales y empresas privadas.

Según la gobernadora el Tolima es actualmente el tercer productor de café en Colombia, con más de 62 mil familias cafeteras dentro del total nacional de 550 mil. “Quiero compartir una anécdota: este es un sueño que comencé a tener desde 2016. En ese entonces era secretaria de Inclusión Social bajo el Gobierno de Óscar Barreto Quiroga. Fui al Comité Departamental de Cafeteros y me senté con Gildardo; él me habló sobre un maravilloso proyecto para jóvenes: tener una escuela dedicada al café donde cada joven siembre una hectárea. No solo queremos crecer en producción sino también mejorar la calidad del café, hoy ese sueño es una realidad”, concluyó.

En medio del acto de la puesta en marcha de este proyecto pionero en el país la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, contó que además de la inversión de 4,600 millones de pesos que hoy se está haciendo en la Escuela Regional del Café ya se tienen garantizados los recursos para el año 2025, 2026 y el año 2027.

El director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros, Gildardo Monroy Guerrero, destacó las bondades de la Escuela Regional de Café. “Nunca me imaginé que antes de tener Plan de Desarrollo este proyecto de la Escuela Regional de Café fuera una realidad. El café es un modelo de paz para Colombia. Quien hoy siembra un árbol de café está pensando en quedarse ahí el resto de su vida. Queremos con estos jóvenes que se queden en el café, que encuentren aquí un proyecto de vida y que sea rentable”, afirmó el dirigente gremial.