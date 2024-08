El rector que fue quien los inscribió, al parecer, no realizó el pago total.

Alumnos de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, ubicada en Suárez, denunciaron que efectuaron el respectivo pago de las Pruebas Saber Once por el valor que solicitaron de $66.000 por cada estudiante, pero en el plantel educativo, el rector que fue quien los inscribió, al parecer, no realizó el pago total.

Fueron 42 los jóvenes que se vieron afectados por la irresponsabilidad de la persona encargada de ejecutar dicho proceso. Como se mencionó anteriormente, cada estudiante pagó $66.000, es decir, la institución recaudó $2.772.000, dinero que, hasta el momento, no ha sido devuelto a los alumnos.

Desde el medio, nos comunicamos con el rector de la institución educativa, Luis Alberto Barbosa, para tener su pronunciamiento sobre lo sucedido y estas fueron sus declaraciones: “llevo 4 meses incapacitado, y ya con la Secretaría de Educación se está tramitando la explicación y solución para poder solventar ese inconveniente tan grave. Lamentablemente no puedo contestar números desconocidos porque he recibido calumnias y llamadas amenazantes y el teléfono no para de sonar”.

Por su parte, los padres de familia y estudiantes del grado undécimo decidieron tomar medidas drásticas frente al caso. Por esa razón, hoy sobre las 5:00 a.m., ejecutaron una protesta a las afueras del plantel, indicando que no dejarán ingresar a ningún alumno a las aulas de clase, hasta que el rector les brinde información y puedan presentar el examen del Icfes.

“La situación es realmente preocupante, nuestros hijos no podrán entrar a la universidad, hay algunos de ellos que quieren ingresar a la Policía o al Ejército y sin el resultado del examen del Icfes no lo van a lograr. Otra cosa, los muchachos van a quedar multados, por más o menos dos años, porque se inscribieron y no presentaron el examen” indicó una de las acudientes.

Consuelo Avilés Aldana, la alcaldesa de Suárez, también se vinculó a la protesta junto a los alumnos y padres de familia: “me uno al llamado de ustedes, me uno a su voz. El día viernes vine y me di cuenta de la situación que es bastante lamentable para nuestro estudiantado y pues la verdad no nos lo esperábamos, desde ese día puse en conocimiento a la secretaria de Educación, yo misma la llamé y le conté lo que estaba sucediendo. Como administración, cuenten conmigo, están respaldados en lo que haya que hacer y hasta donde haya que llegar. Dios quiera que encontremos pronto una solución, que la Secretaría de Educación nos ayude y se una a la voz del cuerpo estudiantado de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Aquí estoy presta” puntualizó la mandataria.

Finalmente, los padres de familia y los alumnos continúan a la espera de una respuesta efectiva y oportuna tanto por parte del rector de la institución como de la Secretaría de Educación del Tolima, con el propósito de que se dé una pronta solución a este percance y que los estudiantes logren presentar las pruebas del Icfes sin ningún inconveniente.