Armero continúa sumergido en el abandono, según afirmó el secretario de Cultura Departamental

Pompeya es Pompeya porque está en Italia, Armero no es nada porque está en Colombia.

El municipio de Armero, hace más de 36 años fue escenario de una de las catástrofes naturales más lamentables del país. En la actualidad, infortunadamente continúa sumergido en el abandono, según afirmó Alexander Castro, secretario de Cultura del Tolima.

“Cuando llegué a la Secretaría de Cultura me sorprendió que tenemos una ‘Ley de Honores’ de Armero; la Ley 1632 de 2013 que no se cumple, y ya en noviembre vamos a conmemorar los 39 años de la tragedia que acabó con la vida de miles de personas. Aparte de eso, hace 11 años se tiene un CONPES, que es un documento de política económica, aquí se define que se deben utilizar unos recursos de la nación para que la memoria histórica prevalezca, lo cual no se ejecuta, hace falta mucha inversión. Armero sufre hoy por el abandono del Estado” indicó Castro.

Frente a este hecho, el secretario declaró que junto a la gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, están generando estrategias que permitan recuperar la memoria histórica de Armero. Castro resalta que se creará un Museo Histórico y Cultural en el territorio y el “Parque Jardín de la Vida”, estos dos proyectos tendrán como propósito conservar el legado de Armero e igualmente, homenajear a las víctimas y sobrevivientes de la tragedia.

Asimismo, Castro realiza un llamado especial a las autoridades nacionales y a la sociedad para culminar pronto con el abandono estatal y salvaguardar la historia de Armero con la intención de preservar la identidad del territorio y el país.

“Con la tragedia de Armero nace la ley de gestión del riesgo en Colombia y, por eso, me impacta demasiado que a pesar de que tengamos ley, de que tengamos Conpes, hoy tengamos unas ruinas que se están acabando, tenemos a unos ciudadanos armeritas, que es tal vez la última generación, que también se nos están muriendo y con ellos perdemos la oportunidad de que la memoria histórica perdure en el tiempo, de ellos depende que permanezca ahora y para siempre en los corazones y en las mentes, no solamente de los colombianos sino de la humanidad entera esta catástrofe, porque esta es una de las mayores tragedias que ha vivido el mundo. Pompeya es Pompeya porque está en Italia, Armero no es nada porque está en Colombia” concluyó Castro.