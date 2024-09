Un grupo de transportadores del Tolima, decidió unirse al paro que comenzó esta semana en respuesta al alza de precios del combustible.



En Ibagué unieron al paro

A pesar del anuncio de los transportadores en el Tolima, de no participar del paro nacional que se realiza desde esta semana en varias regiones del país debido al alza del Acpm, la tarde de este lunes, alrededor de 30 integrantes del gremio en Ibagué, decidieron unirse a las manifestaciones en rechazo a los ajustes en el precio del combustible.

En ese sentido, la mañana de este martes, 3 de septiembre, se reunieron en el kilómetro 66 más 800 metros de la vía Calarcá - Ibagué, exactamente a la altura de la vereda Ortega, donde cerraron la carretera.

La capitán Laura Marcela Lara Díaz, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía del Tolima, dio a conocer que al sitio se desplazaron integrantes de una Unidad de Intervención y Reacción (UNIR), para acompañar la protesta.

Asimismo, desde la Gobernación del Tolima, hicieron un llamado a los manifestantes: “Se presenta cierre total de la vía a la altura del PR66+600 debido al paro de transportadores. Por parte de las autoridades se solicita el permitir que los cierres no sean permanentes y permitan paso para sacar el represamiento sobre la vía”.

#Tolima | Paro de transportadores en Tolima: conductores bloquean la vía Ibagué - Cajamarca. pic.twitter.com/qIkWopHivr — Q'HUBO IBAGUÉ (@QHUBOTOLIMA) September 3, 2024

Precio del Acpm no bajará

A pesar de las manifestaciones que se registran en todo el país y de los bloqueos en vías tan importantes como la que conduce al Llano, el gobierno de Gustavo Petro defendió la decisión e indicó que el alza del acpm es necesario, esto debido a que su precio estaba congelado desde el 2019.

A través de su cuenta de X, el mandatario de los colombianos se pronunció al respecto la mañana de este martes: “El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque sólo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia”.

“Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un "Lock out": un paro empresarial, se toman desde hoy. Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el Ministerio de Transporte”, dijo el presidente de la República, Gustavo Petro.

De igual manera, explicó la razón del alza: “Desde el año 2019 el país no sube el diésel porque se congelaron los precios sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol, por ley, usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina. Internacionalmente estos subieron agravados por la caída del peso ante el dólar. La deuda alcanzó casi 80 billones de pesos y los pagos de deuda externa e interna del país llegan a 110 billones de pago anual”.

Petro también responsabilizó de este problema al gobierno del expresidente Iván Duque: “Si se paga con presupuestos estas deudas no habrá ninguna inversión pública. Si no se paga quiebra Ecopetrol que es una empresa de todo el pueblo. La deuda la dejó de manera muy irresponsable con Colombia, el expresidente Duque. Tuvimos la prudencia de solo subir la gasolina para no afectar los precios de la comida que estaban en ascenso y que se transporta sobre todo en camiones”.

“Ahora que controlamos la inflación es conveniente disminuir la deuda pública para que se pueda financiar la salud y la educación de los colombianos. Los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado. Toco pagarle la deuda a Ecopetrol y no se hará con el dinero que va a los niños hambrientos y sin salud”, puntualizó el presidente.