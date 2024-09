Estas son las vías bloqueadas a esta hora en el Tolima por el paro de camioneros

Las autoridades reportaron la mañana de este jueves los siguientes puntos viales bloqueados con motivo del paro de camioneros.



El paro

Esta semana comenzó un paro nacional de camioneros en Colombia, debido al alza de alrededor de $1.904 pesos por galón del Aceite Combustible para Motores, más conocido como ACPM. Con esta medida, el precio pasaría de $9.456 a $11.360.

La decisión, adoptada por el Ministerio de Minas y Energía, así como por el de Hacienda y Crédito Público, es necesaria, según el gobierno, debido a que los precios de los combustibles están congelados desde 2019 y Ecopetrol utiliza los precios internacionales para producir los combustibles, por lo que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), ha tenido que asumir la diferencia durante estos años, lo cual ha generado un hueco fiscal que ya supera los $100 billones de pesos.

En ese sentido, se dio a conocer que la eliminación de los subsidios al Acpm y el alza en el valor del galón incluía que dicho incremento se hiciera en tres fases, la primera este año y las dos restantes en 2025.

No obstante, la determinación desató el rechazo de los empresarios del gremio de carga pesada, cuyos principales líderes convocaron a manifestaciones y bloqueos que ya completan cuatro días.

El presidente Gustavo Petro ya se ha pronunciado acerca del paro y ha dejado claro que la medida es necesaria: “Desde el año 2019 el país no sube el diésel porque se congelaron los precios sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol, por ley, usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina. Internacionalmente estos subieron agravados por la caída del peso ante el dólar. La deuda alcanzó casi 80 billones de pesos y los pagos de deuda externa e interna del país llegan a 110 billones de pago anual”.

Petro también responsabilizó de este problema al gobierno del expresidente Iván Duque: “Si se paga con presupuestos estas deudas no habrá ninguna inversión pública. Si no se paga quiebra Ecopetrol que es una empresa de todo el pueblo. La deuda la dejó de manera muy irresponsable con Colombia, el expresidente Duque. Tuvimos la prudencia de solo subir la gasolina para no afectar los precios de la comida que estaban en ascenso y que se transporta sobre todo en camiones”.

“Ahora que controlamos la inflación es conveniente disminuir la deuda pública para que se pueda financiar la salud y la educación de los colombianos. Los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado. Tocó pagarle la deuda a Ecopetrol y no se hará con el dinero que va a los niños hambrientos y sin salud”, puntualizó el presidente.





Bloqueos en el Tolima

En el departamento se registran siete bloqueos con una participación aproximada de 120 conductores en seis municipios:

1. Mariquita: bloqueo por diez personas aproximadamente, y un vehículo de carga a un costado de la vía, en la vía Mariquita - Honda Km 29, sitio Armetales.

2. Líbano: En la salida a Murillo continúa la manifestación con cuatro camiones sobre la vía y diez personas.

3. Líbano: en la glorieta de ingreso al municipio continúa bloqueo con cinco camiones y 30 personas.

4. Fresno: Cierre vial a la altura de la estación de servicio al ingreso parte baja del municipio, veinte personas con un pasacalle bloquean la vía.

5. Armero Guayabal: sector San Felipe, seis vehículos de carga bloquean la vía de ingreso a los municipios de Falan y Palocabildo, participación de veinte personas aproximadamente.

6. En la vía Calarcá - Ibagué: Km 66+800 sector Vereda la Ortega se presenta cierre de la vía por parte de alrededor de 30 manifestantes. Al costado de la vía en ambos sentidos se tiene un aproximado de 140 vehículos de carga estacionados. Se están dejando pasar vehículos de emergencia, motociclistas, vehículos de servicio público de pasajeros y vehículos de servicio particular, en el sitio se encuentra personal del Gunir Pinos y Cajamarca, asimismo personal de apoyo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

7. Vía Mariquita - Ibagué: kilómetro uno glorieta Salado, se realiza cierre total de la vía y se desconoce la hora de apertura. Hay participación de 40 personas y 15 vehículos aproximadamente.

“Es hora de escuchar a los territorios”: llamado de la gobernadora para levantar el paro

Durante la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para adoptar medidas que alivien la situación de los colombianos más afectados por el paro de transportadores y el alza en los precios del ACPM.

Matiz destacó la importancia de llegar a consensos que favorezcan a los sectores productivos y a las comunidades más vulnerables.

“Este es un momento de mesura donde el país necesita trabajar y el Gobierno debe escuchar el llamado. Hoy debemos llegar a consensos pensando en los colombianos humildes, en los emprendedores y empresarios que están viendo como su producción se ve afectada y sus productos se encarecen debido al paro”, expresó la mandataria.

Entre las propuestas de la gobernadora, se destaca la idea de diferir el alza del ACPM hasta finales de 2025, con el fin de brindar un respiro económico a los transportadores y a los sectores productivos.

“Creo que una fórmula salomónica que debería adoptar el Gobierno Nacional, en consenso con los transportadores, sería que el alza del ACPM se difiera, y que el Gobierno recorte en gastos de funcionamiento, mas no en inversión, en el presupuesto general de la nación”, explicó.

Asimismo, Matiz insistió en la importancia de construir una "paz total" respetando el derecho a la protesta, pero también ofreciendo alternativas viables a quienes consideran que los aumentos de impuestos o las alzas en los costos de producción los afectan gravemente.

Además, la gobernadora también expresó su preocupación por el papel de los gobiernos locales en la toma de decisiones a nivel nacional: “Los gobernadores y alcaldes no pueden seguir siendo convidados de piedra ante las decisiones del Gobierno Nacional que afectan directamente a los departamentos, municipios y, lo más importante, a la gente del territorio”, sostuvo la mandataria.