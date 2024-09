Por mal olor persona se intoxicó en El Espinal

El olor provenía de una organización de insumos agrícolas.



Habitantes de El Espinal reportaron el fin de semana a través de grupos de emergencia y redes sociales un fuerte olor que duró por más de cinco horas y que se percibió en barrios como: Portal del Bunde, Nacional, Libertador, El Rondón, Santa Margarita, Villa Lorena, Iguaima, Caballero Góngora, Villa Leidy, Villa Marina, Arkabal, Balcanes y en el centro.

Al parecer, el olor provenía de una organización de insumos agrícolas, pecuarios y aerosoles, que está ubicada en la vía Chicoral - El Espinal. Según testigos, el olor era tan fuerte que al momento de transitar cerca a la planta era difícil respirar. Hasta el momento, se desconoce si se presentó algún derramamiento de un herbicida o fue un escape de gases.

Un ciudadano afectado reportó “anoche como a las 8:00 p.m., pasé y gracias al vapor del veneno que inhalé, me intoxiqué, empecé con tos y vómito. Pero era un olor terrible y no más fue cuando pasé ese pedacito. Algo pasa en esa fábrica que no tienen el control del veneno. Estuve a punto de ir a urgencias si no me paraba el vómito ya me dolía la garganta, me asusté demasiado, qué susto me llevé anoche".

Gran parte de los espinalunos afirman que los están matando silenciosamente poco a poco y que las autoridades correspondientes no actúan ante esta grave situación que se viene presentando con esta empresa que desde el año 1995 llegó al territorio, instaló su fábrica y se ha expandido en los últimos tiempos.