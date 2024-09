Congresista Martha Alfonso defiende la continuidad de la Reforma Laboral

Esta reforma no debe ser apreciada como una solución a la macroeconomía sino como una renovación.



Martha Alfonso, representante a la Cámara, indicó que la reforma laboral que sigue en debate no puede ser archivada, resaltando que es fundamental para actualizar las políticas laborales en Colombia.

En el transcurso de su intervención, resaltó que esta reforma no debe ser apreciada como una solución a la macroeconomía sino como una renovación que se requiere de un marco legal que ha estado estancado desde 1950, cuando se promulgó el Decreto 3743, que aún sigue vigente como el código sustantivo del trabajo en el país.

Asimismo, Alfonso enfatizó que el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia demanda desde 1991 que se conciba un estatuto del trabajo y todavía no se ha ejecutado. Esta reforma no lo establece, pero sí tiene como objetivo rescatar derechos laborales que se perdieron con la Ley 789 de 2002. La representante afirma que la flexibilización laboral propuesta en esa época no cumplió con su propósito de incrementar el empleo, en cambio, precarizó a la clase trabajadora.

Igualmente, Martha subrayó los avances en la disminución del desempleo en el gobierno del presidente Petro, pese al presagio de que el aumento del salario mínimo sobre la inflación tendría efectos negativos en el ámbito laboral.

Por último, Alfonso concluyó su intervención insistiendo en la necesidad de continuar la discusión sobre la reforma laboral y argumentando que no debe existir el miedo de modernizar las normativas de trabajo obsoletas.