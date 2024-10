El burrito que lucha por su vida tras quemarse en los incendios de Coyaima

Medina tiene aproximadamente dos años de edad.



Es apenas un “pollino”, como llaman las familias campesinas a los asnos jóvenes. Con pronóstico reservado, está siendo atendido en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Cooperativa, en Ibagué.

Así como lo hicieron ancestralmente los de su especie, Medina servía a sus dueños con mucha mansedumbre. A cambio recibía buen trato, comida a voluntad y el cariño de doña Sandra Leal, su dueña en la vereda Totarco de Coyaima, al sur del Tolima.

Una noche de septiembre vino lo peor, y la la según el relato de su propietaria: “Nos acostamos sin novedades y al otro día nos dimos cuenta que el potrero donde pastaba Medina se había quemado. Muy temprano lo vi; al principio no le noté nada; pero luego, con el pasar de los días nos dimos cuenta como se había quemado mi Padilla”.

En ese punto de la conversación se le quebró la voz a doña Sandra, quien no pudo contener la tristeza que la embarga por las heridas de su fiel compañero de faenas. “Al principio no sabíamos qué hacer, acudimos al veterinario de Coyaima y nos dio unos medicamentos para deshincharlo. Solo le pedía a Dios que nos ayudara porque entendía su dolor y el animalito no puede hablar”, contó doña Sandra.

A través de una publicación en redes sociales de varios ciudadanos y, especialmente, de la senadora Andrea Padilla, reconocida en Colombia por sus campañas de bienestar y cuidado animal, el Gobierno del Tolima se enteró del caso de Medina, el burrito.

Inmediatamente, la gobernadora Adriana Magali Matiz, tomó cartas en el asunto y designó a su secretario del Interior, Jesús Alberto Saavedra, quien se desplazó hasta la vereda en compañía de un médico veterinario para hacer las primeras valoraciones.

Al final de la jornada, con el consentimiento de su dueña, fue trasladado a la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué, con el apoyo de otras instituciones como Carabineros de la Policía Nacional allí está recibiendo todos los cuidados y atenciones de profesionales especializados. Aunque su pronóstico es reservado, los especialistas están poniendo en práctica todos sus conocimientos para que Medina se recupere de las heridas y vuelva a su hogar en Coyaima.

”Dios, y todos los que tengan misericordia, que lo ayuden. Espero que regrese pronto para brindarle el cariño que siempre le hemos tenido”, finaliza diciendo doña Sandra con el dolor inmenso que le produce la situación de su animalito.