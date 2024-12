El nivel de alerta en el volcán Cerro Machín se mantiene en amarillo

Aumentó la actividad sísmica del volcán Cerro Machín.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó un aumento en la actividad sísmica del volcán Cerro Machín durante la semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2024, relacionado con el fracturamiento de roca. Según el boletín semanal del SGC, se registró un incremento en la cantidad de sismos, en comparación con la semana anterior, aunque la energía sísmica liberada permaneció en niveles bajos.

Los sismos, de magnitudes inferiores a 1, se localizaron en el flanco suroccidental del volcán, a menos de 3 kilómetros de su parte central, y a profundidades de entre 2 y 4 kilómetros respecto a la cima del volcán. Sin embargo, el SGC aclaró que los demás parámetros monitoreados no mostraron cambios significativos durante este periodo.

El nivel de alerta se mantiene en amarillo, lo que indica que el volcán sigue activo y presenta variaciones en su comportamiento base, pero no representa un riesgo inminente. En entrevista con un medio local, el geólogo Jonathan Ortiz aseguró que estos cambios no son preocupantes, y destacó que, si los indicadores llegaran a salir de los parámetros normales, el nivel de alerta podría ascender a naranja. "Es decir, no es algo que pueda representar una alerta ahora", concluyó Ortiz.