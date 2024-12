Más de 60 familias se quedaron sin gas en un municipio del Tolima

Los afectados no tienen recursos para comprar pipetas de gas



Más de 60 familias de Roncesvalles han quedado sin servicio de gas domiciliario tras una suspensión impuesta por la empresa RedNova.

La medida se tomó debido a la falta de una certificación técnica de las instalaciones internas, un requisito que debe renovarse cada cinco años para garantizar la seguridad del suministro.

La suspensión ha afectado principalmente a familias vulnerables, que no han podido cumplir con este trámite debido a la falta de información adecuada. Muchos de ellos no tienen los recursos para recurrir a alternativas como las pipetas de gas. Además, algunos usuarios no estaban en casa durante la visita del inspector, lo que dificultó la realización del proceso.

Por su parte, el alcalde de Roncesvalles, Eduardo Grajales, expresó su preocupación por la situación y se comunicó directamente con RedNova.

“La empresa indicó que los usuarios deberán contactar la línea de atención para resolver sus casos, aunque advirtieron que las revisiones pueden demorar hasta 15 días”, mencionó Grajales.

El mandatario solicitó a RedNova que tenga en cuenta la difícil situación económica de las familias afectadas y que busque soluciones más rápidas, sobre todo en esta época de festividades, cuando la demanda de gas suele ser mayor.

Los afectados han manifestado su inconformidad, asegurando que están al día con sus pagos y que no se les dio el tiempo suficiente para completar el trámite necesario. La comunidad espera que la empresa tome medidas inmediatas para restablecer el servicio a las familias que dependen del gas para sus necesidades cotidianas.