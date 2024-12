La lechona es el mejor plato del mundo según Taste Atlas

Entre los 100 mejores del mundo, un plato típico de la gastronomía de Colombia se quedó con el primer lugar. La prestigiosa guía Taste Atlas seleccionó a la lechona como la mejor preparación para el año 2025 dentro de 11.279 platos de diferentes regiones, a partir de más de 400.000 calificaciones.

Este plato es oriundo del Tolima, pero también suele consumirse en celebraciones especiales en Cundinamarca y Huila. La receta original, como señala la Gobernación del Tolima, se prepara sin arroz y lleva ingredientes como arvejas amarillas, cebolla y especias, que en forma de masa rellenan la piel del cerdo incluida la cabeza.

“La piel crujiente y la carne tierna y sabrosa lo convierten en un favorito para ocasiones festivas”, describe Taste Atlas.

