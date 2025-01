Segunda calzada Ibagué - Cajamarca: un sueño atrapado en el limbo

La situación ha generado un malestar en la ciudadanía.





La tan anhelada segunda calzada entre Ibagué y Cajamarca, que es un proyecto estratégico para la conectividad del país y el desarrollo regional, se encuentra en el limbo. Al parecer, la falta de recursos, obstáculos ambientales e inconvenientes financieros han detenido la realización de esta obra.

Pese a que es una obra importante para el corredor vial Bogotá - Buenaventura, el tramo que falta de la segunda calzada entre Ibagué y Cajamarca continúa sin fecha de inicio. Según Francisco Ospina, presidente de la ANI, los desequilibrios financieros y la ausencia de recursos del proyecto Girardot - Cajamarca han paralizado el avance de esta etapa.

Asimismo, la negativa de la ANLA al proyecto de construcción del siguiente tramo entre Coello Cocora y Cajamarca, a raíz de su impacto ambiental, ha sido otra dificultad para la iniciativa. Por ahora, la región sigue con la incertidumbre, mientras que la movilidad en el sector sigue siendo un completo desafío.

De igual manera, el retraso en la construcción de la segunda calzada tiene repercusiones directas en la calidad de vida de los residentes del Tolima y en el desarrollo económico de la región. La falta de una vía eficiente y segura limita el turismo, el comercio y el transporte de carga, lo que genera pérdidas económicas y sociales.

En suma, la situación ha generado un malestar en la ciudadanía que le exige a las autoridades nacionales y locales una pronta solución. Los habitantes del territorio se preguntan por qué un proyecto de tal envergadura, se encuentra paralizado y cuál será el futuro de esta importante vía.

¿Qué dice el director de INVÍAS?

El ingeniero Francisco Ospina Ramírez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) señaló “el proyecto Girardot - Cajamarca en este momento, se está revaluando la forma de terminar esa doble calzada, son como unos 16 kilómetros que están pendientes, que no hacen parte del proyecto contractual, pero la forma de financiar las obras pues está ligada al mismo, a la misma situación de peajes, así que nosotros estamos siendo muy prudentes en emprender nuevos proyectos hasta tanto no tengamos, pues digamos un soporte de vigencia futura, un soporte de presupuesto nacional para poder soportar el alto costo de la infraestructura y, sobre todo, pues la complejidad que tenemos en el país, de la que somos absolutamente conscientes en la Agencia Nacional de Infraestructura, es decir, no hay proyecto por ahora, en este momento no hay proyecto en esa zona para terminar esos 16 kilómetros”.

Finalmente, Ospina puntualizó “salvo que recibamos una nueva iniciativa privada para este tramo, no estamos emprendiendo proyectos sin recursos públicos, precisamente, porque cuando no existen recursos públicos, exige una alta carga en peajes, el 100% entra por peajes, y el país en este momento no tiene condiciones para seguir poniendo nuevas casetas de peaje y seguir haciendo recaudo para desarrollar infraestructura. Por ahora, solo estamos evaluando varios tramos, estamos evaluando un tramo terminando la línea hacia la zona de Calarcá, otro tramo de Calarcá hacia La Paila, otro tramo el de Cajamarca hacia Ibagué, los 16 kilómetros, pero todo esto es evaluación preliminar que estamos haciendo y estamos buscando fuentes de financiación estatales para reducir la carga en peajes”.